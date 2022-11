Crolla pezzo di soffitto dentro una scuola: “I ragazzi potevano farsi molto male” È successo al liceo Sereni di Luino, quando le lezioni erano appena terminate. “Se il distacco fosse avvenuto in un altro orario, con i ragazzi a scuola, sarebbe stato molto pericoloso”

(Facebook)

Calcinacci, pezzi di cemento, legno e polvere. È precipitato a terra un pezzo di soffitto dentro il liceo scientifico Vittorio Sereni di Luino (Varese), sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Fortunatamente, dopo un paio d'ore dal termine delle lezioni: nel crollo, avvenuto nel porticato d'ingresso dell'istituto, non è stato coinvolto nessuno studente.

"Ma se il distacco fosse avvenuto in un altro orario, con i ragazzi a scuola, sarebbe stato molto pericoloso. Qualcuno si sarebbe potuto fare male", ha detto alla stampa locale il dirigente scolastico David Arioli, presente dentro l'istituto al momento della caduta. "Abbiamo avvertito il forte rumore e siamo subito usciti per verificare cosa fosse successo".

Le rassicurazioni per studenti e famiglie in allarme: "Aule sicure, verifiche in corso"

Che intanto rassicura ragazzi e genitori in allarme sulle condizioni dell'edificio. "La Provincia ha eseguito recenti interventi di ristrutturazione alle aule, che non presentano criticità, e sono sicure". E ancora. "L’area è stata transennata e già qualche ora più tardi tecnici e dipendenti della Provincia di Varese sono intervenuti per metterla in sicurezza, mentre questa mattina hanno operato per sistemare il soffitto". Un ulteriore sopralluogo al liceo Sereni è atteso inoltre per la giornata di mercoledì.

A causare il crollo del soffitto forse il cambio delle temperature

Le cause del crollo della soletta restano ancora tutte da accertare. Non si esclude però che la motivazione possa essere anche il repentino cambio delle temperature degli ultimi giorni, schizzate verso il basso da un termometro primaverile alle prime battute dell'inverno.