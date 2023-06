Credeva di aiutare un amico conosciuto su Facebook: anziana raggirata da una banda di truffatori Una banda di truffatori ha raggirato una anziana di 79 anni di Mariano Comense (Como): con un’identità falsa hanno stretto amicizia su Facebook con la vittima. Per anni la donna ha prestato soldi. In totale si tratta di oltre 5mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna di 79 anni è stata truffata da una banda composta da sei persone. L'anziana, originaria di Mariano Comense (Como), avrebbe consegnato almeno 5.500 euro. La pensionata era convinta di aiutare un amico che aveva conosciuto su Facebook. Tutti i componenti sono stati identificati e denunciati dai carabinieri che sono risaliti a loro proprio attraverso l'analisi delle chat.

Come ha fatto la banda di truffatori a raggirare una 79enne di Mariano Comense

La vittima ha raccontato di aver conosciuto un uomo diversi anni fa sul social di Meta. Lo ha descritto come una persona gradevole con cui scambiare opinioni. Lui le aveva raccontato di lavorare come venditore di auto. La pensionato ha però affermato che spesso le avrebbe detto di aver bisogno di soldi: piccole cifre che la 79enne cercava sempre di erogare.

La realtà era però ben diversa: dietro quel profilo si nascondeva infatti una banda di truffatori che, probabilmente per conquistare la fiducia della vittima, le avevano addirittura promesso che le avrebbero restituito il denaro. Gli investigatori hanno scoperto che non era mai la stessa persona a scambiare messaggi con la vittima. Quest'ultima aveva anche aperto una PostePay per lui così da poter facilitare le donazioni.

I sei truffatori sono stati individuati e denunciati

A un certo punto, la 79enne ha capito che c'era qualcosa di strano e ha iniziato ad accusare quello che credeva essere un amico di truffa. La reazione è stata immediata: il gruppo ha iniziato a minacciarla. L'anziana però non si è persa d'animo e ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che, proprio attraverso le chat, sono riusciti a risalire all'identità dei sei: sono uomini dai 25 ai 77 anni sparsi in giro per l'Italia. Tutti sono stati denunciati.