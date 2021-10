Covid: nelle scuole a Milano restano gli ingressi scaglionati, si valuta quello unico per il 2022 Nella città metropolitana di Milano l’anno scolastico per le scuole superiori continua in piena presenza. Oggi sono 462 gli studenti in quarantena delle 15 classi interessate (su una popolazione scolastica totale di 130mila alunni). I dati sono emersi nella conferenza permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale, svoltasi oggi in prefettura. Viene mantenuto in via precauzionale lo scaglionamento degli ingressi in due fasce orarie. Nella prossima riunione di metà dicembre si valuterà se tornare, già nel 2022, all’ingresso unico.

A cura di Simona Buscaglia

Questa mattina in Prefettura si è riunita la Conferenza Permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale. L’anno scolastico prosegue negli istituti superiori in piena attività in presenza. Oggi sono 462 gli studenti in quarantena delle 15 classi interessate (su una popolazione scolastica totale di 130mila). Il trend è costante con numeri molto bassi, mentre, nello stesso periodo dell’anno scorso, esplodevano i casi e si moltiplicava la didattica a distanza.

Rimangono gli ingressi scaglionati

In una nota della Prefettura viene precisato come questo buon risultato sia il frutto delle misure adottate e della grande adesione alla campagna vaccinale anche da parte dei ragazzi. Verrà comunque mantenuto, in via precauzionale, lo scaglionamento degli ingressi in due fasce orarie, anche se sono state decise "numerose deroghe in ragione delle singole situazioni". La cautela è dovuta soprattutto alla ripresa dei casi positivi nella popolazione generale e anche all'aumento progressivo nell’utilizzo del trasporto pubblico locale, dovuto anche alla riduzione dello smart working, per la ripresa di fiere ed eventi. Verranno quindi mantenute le disposizioni attuali, e la prossima conferenza si svolgerà a metà dicembre per verificare la possibilità, già in quest’anno scolastico, nel 2022, di un ritorno ad un solo orario di ingresso.

Contagi in calo nelle scuole

Intanto, secondo i dati diffusi dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia venerdì scorso, nell’ultima settimana di rilevazione, cioè dall'11 al 17 ottobre, nelle scuole lombarde si era registrato un calo in media dei contagi da Covid-19, passando dai 472 della scorsa settimana ai 425. I contagi maggiori (147) si sono registrati ancora nella fascia d’età 6-10.