Il bollettino di oggi lunedì 28 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 573 su soli 5.486 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 466 nuovi contagi su 4.901. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.791.224 tamponi. Diminuisce rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: ci sono stati 42 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 49), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.909 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione ancora in miglioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 10 unità, portando il totale a 3.791 (ieri erano 3.801). Aumentano invece i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 4 pazienti in più rispetto a ieri (quando il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 5 ricoverati in meno), per un totale di 512 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 392.854: sono 5.093 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

La Lombardia da oggi torna zona arancione

Da oggi, lunedì 28 dicembre, come il resto d'Italia la Lombardia diventa "zona arancione", così come previsto dal decreto legge "Natale" del governo. Fino a mercoledì 30 dicembre (incluso), cambiano nuovamente le norme per quanto riguarda spostamenti e anche i negozi. Resta sempre in vigore il coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino: in queste ore si potrà circolare solo per comprovate necessità, per motivi di lavoro o di salute. Resta anche il divieto di uscire dai confini regionali. Per quanto riguarda gli altri spostamenti, da oggi è possibile uscire liberamente di casa, anche se non si potranno varcare i confini comunali.