Nuovo cambio di colore per la Lombardia. Da oggi, lunedì 28 dicembre, come il resto d'Italia la regione diventa "zona arancione" secondo quanto previsto dal decreto legge "Natale" del governo. Fino a mercoledì 30 dicembre (incluso), cambiano nuovamente le norme per quanto riguarda spostamenti e anche i negozi, prima del nuovo passaggio in zona rossa previsto per Capodanno, a partire da giovedì 31 dicembre e fino a domenica 3 gennaio 2021.

Restano in vigore il coprifuoco e il divieto di uscire dai confini regionali

Tutti i cittadini lombardi potranno godere di qualche libertà in più, da vivere però sempre nel pieno rispetto delle norme per contenere la pandemia di Coronavirus. Resta ad esempio sempre in vigore il coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino: in queste ore si potrà circolare solo per comprovate necessità, per motivi di lavoro o di salute. Resta anche il divieto di uscire dai confini regionali: anche in questo caso, si può lasciare la Lombardia solo se sussistano i motivi elencati in precedenza oppure per rientrare alla propria residenza o al proprio domicilio, se si risiede altrove.

Cosa cambia per gli spostamenti

Per quanto riguarda gli altri spostamenti, da oggi è possibile uscire liberamente di casa, anche se non si potranno varcare i confini comunali. Ci sono però delle eccezioni: resta infatti la possibilità di andare a far visita, una sola volta al giorno ed entro gli orari consentiti, a parenti o amici che risiedono fuori dal proprio comune, ma sempre in Lombardia. Lo spostamento è consentito a massimo due persone e a eventuali figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti a carico. Resta anche la possibilità, per un nucleo famigliare, di raggiungere la seconda casa, purché questa si trovi all'interno dei confini regionali.

Le regole per gli spostamenti per chi abita in comuni con meno di 5000 abitanti

Discorso a parte per i lombardi che abitano in comuni fino a cinquemila abitanti: potranno spostarsi liberamente, sempre tra le 5 e le 22, entro un raggio di 30 chilometri dal confine del proprio Comune, anche eventualmente in un’altra regione, ma non potranno recarsi verso i capoluoghi di provincia. Le visite a parenti e amici sono dunque consentite negli orari e ambiti territoriali descritti.

Riaprono tutti i negozi

Uno dei più importanti cambiamenti in vigore a partire da oggi è che, fino a mercoledì 30 dicembre, resteranno aperti tutti i negozi, non solo quelli che vendono generi alimentari o di prima necessità. Ci sarà dunque, per chi potrà e vorrà, la possibilità di fare un po' di shopping, anche per sfruttare gli ultimi giorni per il cashback del governo, che scade il 31 dicembre.

Bar e ristoranti restano aperti solo per asporto e domicilio

Non cambia nulla invece, rispetto alla zona rossa, per bar e ristoranti. I locali non potranno ospitare clienti al loro interno, né al bancone né ai tavoli, e potranno continuare a operare solo mediante modalità di asporto (fino alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco), o con servizio a domicilio, senza limiti di orari.