Il bollettino di oggi venerdì 18 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 2.744 su 33.846 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 2.730 nuovi contagi su 31.587 tamponi con un rapporto di positività dell'8,6 per cento. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.580.347 tamponi. Diminuisce rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 60 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.225 morti ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione più stabile e in miglioramento rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è diminuito di 137 unità, portando il totale a 4.656 (ieri erano 4.793). In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 9 pazienti in meno rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 18 ricoveri in meno), per un totale di 602 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 363.044: sono 2.515 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

Fontana sul Natale: La Lombardia può permettersi di non stringere

"In Veneto la situazione è peggiore nei numeri, la Lombardia si può permettere di non restringere ulteriormente". Così il presidente lombardo Attilio Fontana a margine del Consiglio regionale tenutosi ieri ha commentato gli eventuali provvedimenti restrittivi a livello locale per contenere la diffusione del Coronavirus in Lombardia in vista del Natale. Fontana ha escluso provvedimenti autonomi nel periodo natalizio rispetto a quelli del Governo, come invece ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia. Al momento sono emerse solo alcune indiscrezioni sulle regole per il periodo di Natale e Capodanno. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore sembra infatti che il Governo starebbe pensando di istituire un'unica zona rossa proprio a ridosso del 25 dicembre.