Covid, il presidente Fontana: “La Lombardia avrà un ‘bianco’ Natale” Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha anticipato che la regione vivrà un Natale in zona bianca: “I dati di oggi confermano il non superamento delle soglie di allerta dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive”.

A cura di Francesco Loiacono

Sarà un "bianco Natale" in Lombardia. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione, Attilio Fontana, commentando la situazione relativa al Covid-19 a margine di un evento sulle Olimpiadi invernali del 2026. "Nonostante i numeri stiano crescendo in maniera fortunatamente non esponenziale, i dati di oggi confermano il non superamento delle soglie di allerta dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive", ha spiegato Fontana ai cronisti presenti. I dati odierni, come ogni martedì, sono quelli che vengono poi valutati il venerdì nel monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità: al momento secondo Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Lombardia è al 9 per cento di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva e al 14 per cento di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di area medica degli ospedali.

I dati sfiorano le soglie di allerta, Galli: Dovrà essere un Natale attento

Numeri che sfiorano le soglie di rischio (10 per cento per le terapie intensive e 15 per cento per i reparti di area medica), ma che, come anticipato da Fontana, permetteranno alla Lombardia di essere confermata in zona bianca anche per la prossima settimana, che sarà appunto quella che si concluderà con le feste di Natale (sabato 25) e di Santo Stefano (domenica 26 dicembre). Dovrà comunque essere un Natale all'insegna dell'attenzione e della prudenza, come ha dichiarato quest'oggi l'infettivologo Massimo Galli a Fanpage.it, anche perché in Lombardia sono arrivati a quattro i casi di variante Omicron scoperti.

Fontana: Dobbiamo continuare a impegnarci con la terza dose e la prima

Nel commentare l'anticipazione del Natale in zona bianca per la Lombardia il governatore Fontana ha parlato di una "bella notizia per i lombardi che si sono impegnati tanto e che, con la grande adesione alla campagna vaccinale, hanno mostrato un grande senso civico. Ora però – ha aggiunto il governatore – dobbiamo fare ancora uno sforzo e continuare a impegnarci con la terza dose e anche con la prima, per chi ancora non l'avesse fatta. È ormai assodato che ciò che sta consentendo di convivere con il virus sono le vaccinazioni". Il governatore ha poi concluso: "Se poi continueremo ad osservare anche quelle buone norme sul distanziamento e sull'uso della mascherina in luoghi dove sono presenti assembramenti e sul lavaggio frequente delle mani, potremmo riuscire ad allontanare, anche nelle prossime settimane, il rischio di misure più restrittive".