Fontana: “Fiducioso che la Lombardia sarà in zona bianca a Natale” Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è detto fiducioso della possibilità che la Lombardia sarà in zona bianca a Natale.

A cura di Ilaria Quattrone

"Sono abbastanza fiducioso che per Natale, la Regione sarà ancora in zona bianca": a dirlo è stato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine di un evento che si è svolto oggi. Nonostante i numeri siano in peggioramento, secondo il Governatore, non ci dovrebbe essere un passaggio di fascia: "Dal bianco al giallo cambia poco, ma è una questione psicologica". Fontana ha poi ricordato che l'anno scorso, nello stesso periodo, eravamo in zona rossa.

Il calo dei ricoveri in Lombardia

Numeri alla mano il Governatore spiega che ieri, domenica 12 dicembre, c'è stata una riduzione del numero dei ricoverati. Un calo che Fontana definisce significativo: "Ieri per la prima volta c'è stata una riduzione del numero di ricoverati, il che lascia bene intendere ed è significativo del fatto che la proiezione di crescita dei numeri si sta ridimensionando". Fondamentale secondo il presidente è il proseguo della campagna vaccinale. Ieri sono state aperte le prenotazioni anche per i bimbi tra i cinque e gli undici anni. Alle 12.30 di oggi, lunedì 13 dicembre, sono oltre 34mila le prenotazioni.

Il bollettino di ieri, domenica 12 dicembre

Il bollettino di ieri ha segnato oltre tremila contagi su 109.131 tamponi effettuati. Sono stati registrati dieci decessi, undici in meno rispetto al giorno precedente. Il bilancio è comunque importante. Dall'inizio della pandemia si sono avuti oltre 34mila morti. È vero però che i ricoveri sono diminuiti: nei reparti ordinari sono scesi a 1.108, 24 in meno rispetto al giorno prima quando erano 1.132. In terapia intensiva invece c'è stato un lieve aumento. Si è passati da 140 a 143.