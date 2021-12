Lombardia in zona bianca anche la prossima settimana, l’annuncio di Fontana Anche nella settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 dicembre, la Lombardia resta in zona bianca. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana.

Nonostante alcune previsioni di personaggi e istituti autorevoli, anche la prossima settimana la Lombardia resta in zona bianca. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana confermando la zona a minor restrizioni possibili per il periodo compreso tra lunedì 13 e domenica 19 dicembre.

Lombardia in zona bianca anche la prossima settimana

In una nota stampa, il governatore lombardo ha spiegato che, nonostante il costante aumento dei ricoveri in ospedale, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, "l'indice Rt ospedaliero continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03." Ciò significa, come ha sottolineato Fontana che restano "ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari all'8 per cento, e area medica, al 12 per cento". Le soglie di allerta per Rianimazioni e reparti ordinari sono rispettivamente del 10 e del 15 per cento.

Cala il tasso di incidenza su 100.000 abitanti

Fontana ha poi parlato di un altro indicatore utile alla valutazione di un eventuale passaggio in zona gialla, ovvero il numero di contagiati ogni 100.00 abitanti, dicendo che "oggi registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva". Fontana ha evidenziato l'importanza di questi dati, definiti "incoraggianti", confermando che il rallentamento del contagio è dato dalla somministrazione delle terze dosi di vaccino. Il governatore si è poi congedato ringraziando nuovamente i suoi concittadini e tutto il personale sanitario.