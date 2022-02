Covid, continua il calo di ricoverati in Lombardia: da venerdì via alle mascherine all’aperto Calano in Lombardia i ricoveri Covid negli ospedali. Da venerdì non è più obbligatorio la mascherina all’aperto. La vicepresidente di Regione Lombardia invita però ad avere cautela prima di dire che la pandemia è finita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Migliora la situazione Covid in Lombardia. Da qualche giorno i ricoveri in terapia intensive e nei reparti ordinari stanno calando: stando all'ultimo bollettino diffuso ieri lunedì 7 febbraio i malati più gravi sono 206 mentre i pazienti Covid ricoverati non in drammatiche condizioni sono 2.558, 24 meno rispetto al giorno precedente. Scende anche il rapporto tra i tamponi effettuati e i nuovi positivi: a fronte di 44.765 test Covid, le persone risultate contagiate nelle ultime 24 ore sono 3.116, ovvero il 6,9 per cento. Restano però ancora alti i decessi: 70 solo ieri, per un totale di 37.713 morti da inizio pandemia.

Le mascherine all'aperto non saranno più obbligatorie

Nel complesso i numeri però incoraggiano a un miglioramento della situazione pandemica. Tanto che anche in Lombardia da venerdì si potrà dire addio alle mascherine all'aperto: la cancellazione dell'obbligo, che in un primo momento avrebbe dovuto riguardare soltanto le zone bianche, sarà valida ovunque, anche in fascia gialla o arancione. Restano ancora obbligatorie le mascherine al chiuso, così come il Green Pass: ci vorrà ancora tempo prima di decidere di toglierli dalla quotidianità dei lombardi e italiani. Una data che potrebbe fare da spartiacque potrebbe essere il 31 marzo quando lo stato d'emergenza in Italia potrebbe non essere rinnovato.

Moratti: La pandemia non è finita

Intanto la vicepresidente di Regione Lombardia invita alla calma nonostante i numeri siano incoraggianti: "I dati sono certamente confortanti, sia dal punto di vista dei contagi sia da quello dei ricoveri, tuttavia aspettiamo a dire che la pandemia è finita", ha detto la Moratti ai microfoni di Milano Today mentre era impegnata questa mattina in un tour per la raccolta solidale di medicinali nelle farmacie per l'annuale "settimana del farmaco". Poi ha aggiunto che spetterà ad altri decidere se il 31 marzo l'emergenza Covid sarà realmente finita: "Quel che è certo è che la campagna vaccinale in Lombardia ha fatto sì che la nostra regione sia al di sopra di tutte le altre per media di persone vaccinate, e questo sta sicuramente contribuendo a una lenta normalizzazione".