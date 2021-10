Covid: aumentano i contagi nelle scuole lombarde, la fascia più colpita quella dai 6 ai 10 anni Aumentano i contagi nelle scuole lombarde: dai 425 casi come tasso d’incidenza ogni 100 mila abitanti si è arrivati a 599 nella settimana dal 18 al 24 ottobre. L’incremento più accentuato si registra per le classi con alunni dai 6 ai 10 anni caratterizzata, come le scorse settimane, da un maggior numero assoluto di casi.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Aumentano i casi positivi al Covid-19 nelle scuole lombarde dopo settimane che registravano sempre un calo o una sostanziale stabilità nel numero di contagi tra gli alunni. A rivelarlo sono i dati forniti dalla direzione welfare di Regione Lombardia: il tasso d'incidenza ogni 100 mila abitanti arriva infatti a 599 casi contro i 425 della scorsa rilevazione, 174 in più. Nel report si segnala che nella sesta settimana di rilevazione, ovvero dal 18 al 24 ottobre, c'è un incremento dei tassi di incidenza per tutte le classi di età, con quello più accentuato per la classe 6-10 che è caratterizzata, come le scorse settimane, da un maggior numero assoluto di casi. Sono 270 gli alunni ogni 100 mila abitanti contagiati nella fascia 6-10 anni, contro i 147 della scorsa settimana, 94 nella fascia 14-18, 93 in quella 11-13, 88 in quella 3-5 e 54 per i bimbi dagli 0 ai due anni. L’andamento delle quarantene, fanno sapere da Regione Lombardia, è coerente "con i tassi di incidenza, dalla quinta alla sesta settimana di rilevazione il numero di alunni, classi e operatori scolastici in quarantena è quasi raddoppiato".

I dati dei contagi nei vari territori lombardi

Stando ai dati fermi al 24 ottobre, per l'Ats (Agenzia di tutela della salute, ndr) di Milano, che comprende anche Losi, si parla di 2471 casi (contro i 1713 della settimana scorsa) tra gli alunni coinvolti dalle misure restrittive (2321 contro i 1596 nella città di Milano), per un totale di 108 classi contro le 82 di sette giorni fa e 76 operatori scolastici in quarantena, rispetto ai 33 della precedente rilevazione. Lieve aumento in Brianza dove sono 406 gli alunni che devono restare a casa perché venuti a contatto con positivi al Covid-19, che coinvolgono 22 classi. L'Ats Valpadana che comprende le province di Mantova e Cremona, fa un balzo in avanti nei contagi, registrando nell'ultima settimana 537 alunni, contro i 193 alunni della settimana precedente, in quarantena, con 30 classi coinvolte (venti in più). A Brescia si è passati dai 423 ai 532 in quarantena, con 27 classi coinvolte e 21 maestri o bidelli in quarantena. Nella Bergamasca sono invece in calo: sono risultati positivi 350 contro i 394 alunni di sette giorni fa, in 20 classi, oltre a 20 operatori scolastici.