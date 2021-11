Covid: aumentano i contagi nelle scuole lombarde, balzo in avanti nella fascia dai 3 ai 5 anni Aumentano ancora i contagi nelle scuole lombarde: dai 599 dell’ultimo rilevamento si è passati ai 790 che riguardano la settimana fino al 31 ottobre. Si conferma l’interessamento più accentuato per la fascia d’età 6-10 anni con un incremento relativo dei tassi più evidente però nella classe d’età 3-5 anni.

A cura di Simona Buscaglia

Proseguono gli aumenti dei casi positivi al Covid-19 nelle scuole lombarde. Il trend, cominciato settimana scorsa, dopo un periodo di discesa, parla di un continuo incremento. A rivelarlo sono i dati forniti dalla direzione welfare di Regione Lombardia: il numero di casi arriva infatti a 790 contro i 599 della scorsa rilevazione. Nel report si segnala che la settima settimana di rilevazione, dal 25 al 31 ottobre, mostra un andamento dei contagi in crescita e in linea con quanto osservato nel corso dei sette giorni precedenti. Si conferma l’interessamento più accentuato per la classe d’età 6-10 anni con un incremento relativo dei tassi più evidente, tuttavia, nella classe d’età 3-5 anni. Sono 300 gli alunni contagiati nella fascia 6-10 anni, contro i 270 della scorsa settimana, 123 nella fascia 14-18, 146 in quella 11-13 e in quella 3-5 e 75 per i bimbi dagli 0 ai 2 anni. Per quanto riguarda l'andamento delle quarantene, fanno sapere da Regione Lombardia, che "si conferma il trend in crescita relativamente ai soggetti posti in isolamento domiciliare fiduciario come contatti di caso (quarantena degli alunni)".

I dati delle quarantene nei vari territori lombardi

Stando ai dati fermi al 31 ottobre, per l'Ats (Agenzia di tutela della salute, ndr) di Milano, che comprende anche Lodi, si parla di 3037 (contro i 2471 della settimana scorsa) alunni coinvolti dalle misure restrittive (2960 nella città di Milano), per un totale di 131 classi e 65 operatori scolastici in quarantena, rispetto gli oltre 70 della precedente rilevazione. Aumento in Brianza (dove l'Ats comprende anche Lecco) dove sono 1010 gli alunni che devono restare a casa perché venuti a contatto con positivi al Covid-19, che coinvolgono 57 classi, contro le 22 di sette giorni fa. L'Ats Valpadana che comprende le province di Mantova e Cremona, registra un aumento lieve nelle quarantene rispetto alla settimana scorsa, registrando 557 alunni, con 31 classi coinvolte (una in più). A Brescia si è passati dai 532 ai 735 in quarantena, con 38 classi coinvolte e 5 maestri o bidelli in quarantena. Crescono anche nella Bergamasca: sono risultati in misura restrittiva 470 contro i 350 alunni di sette giorni fa, in 22 classi, oltre a 3 operatori.