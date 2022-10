Così un ragazzo di 19 anni ha commesso 19 furti e rapine in appena due mesi Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso 19 rapine e furti in appena due mesi. Adesso si trova in carcere a San Vittore.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato arrestato con l'accusa di rapina, furto in abitazione e furto aggravato. A finire in manette è un ragazzo di appena 19 anni che ha già diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gorgonzola in un'indagine condotta dalla Procura di Milano: in base a quanto scoperto dagli inquirenti avrebbe commesso ben 19 furti e rapine in appena due mesi.

Incastrato dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza

Il diciannovenne è stato incastrato da alcuni immagini riprese dalle telecamere di video-sorveglianza. In quei frame, lo si vede mentre riesce a sfilare borse, gioielli e altri oggetti approfittando di momenti di distrazione delle vittime. Queste infatti erano impegnate a fare la spesa o guardare le vetrine.

Gli episodi contestati sarebbero avvenuti tra Milano, Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio. Proprio a Gorgonzola, l'1 aprile scorso, il ragazzo si sarebbe introdotto in uno spogliatoio di una struttura di ricovero per anziani e avrebbe forza gli armadietti. All'interno ha trovato due carte di debito che erano intestate a una dipendente.

Così ha commesso due rapine in pochi giorni nella stessa casa

Il 19enne è anche accusato di aver commesso alcuni furti, commessi pochi giorni l'uno dall'altro, sempre nella stessa casa. In un episodio, sarebbe stato sorpreso con un pc portatile e duecento euro in contanti dalla proprietaria. La donna sarebbe stata minacciata con un cavatappi e in questo modo il ragazzo sarebbe riuscito a scappare.

Quella stessa sera avrebbe poi commesso un furto in un'altra abitazione approfittando dell'assenza del proprietario che, in quel momento, era uscito per buttare la spazzatura. Il 19enne adesso si trova in carcere a San Vittore.