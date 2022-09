Muore a 19 anni in un incidente in moto di ritorno da un concerto: indagato il fidanzato Nuovi sviluppi nell’inchiesta che deve far luce sulla morte della giovane di 19 anni avvenuta il 26 agosto a Rezzato. Il ragazzo era alla guida della moto che si è scontrata con un fuoristrada.

A cura di Fabio Pellaco

È stato iscritto nel registro degli indagati il fidanzato di Stella Mutti, la 19enne morta nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto in un incidente. Il giovane, 21 anni, era alla guida della moto su cui viaggiava insieme alla ragazza al momento dello scontro con un fuoristrada avvenuto a Rezzato, nel Bresciano.

Il sospetto di un sorpasso azzardato

Il giovane è indagato con l'accusa di omicidio stradale perché, secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale, potrebbe aver effettuato un sorpasso in un tratto della carreggiata dove non è consentito. Pochi istanti dopo sarebbe avvenuto lo schianto costato la vita alla giovane di Nuvolera.

Gli inquirenti dovranno ora far luce sull'esatta dinamica dell'incidente. Dai primi riscontri i ragazzi sarebbero stati fermi al semaforo rosso dell'incrocio tra via Garibaldi e via Matteotti, accanto alla Jeep. Una volta scattato il verde, il conducente del fuoristrada avrebbe cercato di effettuare una manovra per svoltare a sinistra, mentre la moto sarebbe stata invece in fase di sorpasso.

Per tentare di chiarire gli ultimi dubbi è stata disposta una consulenza cinematica che accerterà se la Yamaha guidata dal ragazzo stesse realmente effettuando il sorpasso e se la Jeep stesse svoltando a sinistra, una manovra vietata nell'incrocio dove è avvenuto l'incidente.

Il conducente della Jeep era ubriaco

Il primo nome a comparire nel fascicolo dell'inchiesta era stato quello del 27enne alla guida del fuoristrada con cui i due ragazzi si sono scontrati mentre erano di ritorno dal concerto del rapper Ernia. Il conducente stava guidando in stato d'ebrezza ed è risultato positivo all’alcoltest: il tasso etilico riscontrato nel sangue era tre volte superiore al limite di legge.