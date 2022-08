Scontro frontale tra auto e moto, muore ragazza di 22 anni: l’automobilista era ubriaco Un terribile scontro frontale tra un’auto e una moto è avvenuto in provincia di Brescia: una ragazza di 22 anni ha perso la vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile scontro tra auto e moto in provincia di Brescia: l'evento si è verificato a Rezzato nella notte di oggi, venerdì 26 agosto. A perdere la vita è una ragazza di 19 anni che si trovava in sella alla moto guidata da un uomo di 22 anni. Per il momento, restano sconosciute le cause dell'incidente. Sul posto le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

Lo scontro avvenuto vicino a un incrocio

In base alle prime informazioni ottenute, la ragazza sarebbe originaria di Nuvolento, paese vicinissimo al luogo dell'incidente. Lo scontro è avvenuto all'1.30: i due mezzi si trovavano in via Garibaldi, vicino al semaforo che è stato installato all'incrocio con via Matteotti. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", sia lo scooter che l'auto erano fermi al semaforo.

La 19enne è stata sbalzata per diversi metri

A un certo punto la Jeep, guidata da un ragazzo di 25 anni, avrebbe svoltato a sinistra in direzione lago di Garda. Una manovra che però sarebbe vietata. Lo scooter si è quindi scontrato con l'auto. L'impatto è stato molto violento tanto che la 19enne è stata sbalzata per diversi metri finendo poi schiacciata dallo stesso mezzo. Il conducente dell'auto è risultato positivo all'alcol test.

Il conducente dello scooter trasferito in ospedale a Brescia

Nonostante l'arrivo dei medici e paramedici del 118 per lei non c'è stato nulla da fare: gli operatori non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il 22enne invece è stato trasferito in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Sul caso indaga la polizia stradale che ha svolto i rilievi mentre i vigili del fuoco hanno rimosso i mezzi.