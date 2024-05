Scoperto a Varese spaccio della “droga dell’amore” per gli effetti sui clienti: brucavano l’erba del giardino

video suggerito

Dopo alcuni casi di uomini in preda a veri e propri psicosi, al punto da lanciarsi nel vuoto dal secondo piano o da brucare l'erba del giardino condominiale, i carabinieri di Gallarate (Varese) hanno scoperto e arrestato uno spacciatore di Mdpv.

Convulsioni, urla, spaventose visioni e manie di persecuzione. Dopo numerose telefonate ai soccorsi nel cuore della notte da parte di soggetti allucinati, tutte nella zona di Gallarate (Varese), i carabinieri sono riusciti a risalire a un esteso giro di spaccio di droga negli ambienti legati a incontri a scopo sessuale: così hanno scoperto e arrestato uno spacciatore 53enne di Mdpv, sostanza sintetica nota come "Madonna di Pavia", "droga dell'amore" o più propriamente metilenediossipirovalerone.

Scoperto spacciatore della "droga dell'amore" per gli effetti sui clienti

L’operazione dei carabinieri di Gallarate è partita collegando i punti di una serie di strane chiamate di soccorso da parte di vicini di casa terrorizzati. Casi di uomini in preda a veri e propri psicosi, al punto da lanciarsi nel vuoto dal secondo piano o da brucare l'erba del giardino condominiale.

Esperienze di dissociazione corporea che hanno messo in allarme i militari del capitano Pierpaolo Convertino che grazie a minuziose indagini sono riusciti a raccogliere elementi importanti per la Procura di Busto Arsizio, così da riuscire ad ad ottenere dal Gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Durante le indagini i carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 70 grammi di Mdpv, più di 20 flaconi di Gbl, 23 grammi di cocaina, oltre a marijuana, hashish e 1500 euro in contanti.

Secondo quanto emerso il 53enne riforniva sistematicamente diversi clienti "fissi", sparsi tra il Varesotto e la provincia di Milano, che si rivolgevano a lui anche con cadenza settimanale in occasione di incontri a sfondo sessuale.

Cos'è il MDPV

Il metilenediossipirovalerone (3,4-metilenediossipirovalerone, MDPV) è una sostanza psicoattiva con proprietà stimolanti che agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina (NDRI). È stata introdotta sul mercato intorno al 2004 come una nuova droga di sintesi.

Una sostanza potentissima e decisamente nociva, che viene venduta a 150 euro a dose: inibendo la ricaptazione della noradrenalina e della dopamina, provoca effetti stimolanti e modificazione delle percezioni. Si presenta come una polvere biancastra, dall’odore pungente: la droga MDPV provoca inizialmente euforia e aumenta la loquacità, incide sulle prestazioni fisiche e modifica le percezioni sensoriali, aumentando il desiderio sessuale (e portando spesso con sé gravi effetti collaterali).