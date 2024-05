video suggerito

Fa arrestare il pusher del figlio: "Mi drogavo anche io, non voglio che faccia i miei stessi errori" Un 48enne si è presentato alla caserma dei carabinieri di Cologno Monzese (Milano) chiedendogli di fermare il pusher di suo figlio: "Non voglio faccia i miei stessi errori". I miliari sono riusciti a risalire al presunto spacciatore e arrestarlo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo si è presentato spontaneamente alcuni giorni fa presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese (nella Città Metropolitana di Milano). Ha chiesto di parlare con i militari, ai quali ha spiegato i problemi di suo figlio. "So che purtroppo assume marijuana, ma voglio che stia alla larga almeno dalle sostanze chimiche", avrebbe detto il 48emme che lavora come autista, raccontando di aver avuto anche lui in passato problemi con la droga: "Non voglio che mio figlio faccia i miei stessi errori, fermate il suo spacciatore".

I carabinieri hanno ascoltato la richiesta d'aiuto del 48enne e sono andati da suo figlio per parlarci. Il ragazzo, minorenne, ha risposto alle loro domande fornendogli indizi utili per rintracciare il presunto spacciatore.

Lo scorso martedì 21 maggio, i militari sono entrati nell'abitazione del sospettato e l'hanno perquisita. Durante i controlli effettuati nella camera da letto del ragazzo, un 20enne di origine filippina, i carabinieri hanno trovato un etto di hashish, poco meno di mezzo chilo di marijuana (460 grammi), 25 grammi di ketamina e alcune pasticche di ecstasy (6 grammi di Mdma) e gli strumenti necessari per confezionare i prodotti.

Esaminando il suo cellulare, infatti, è stata scoperta l'effettiva attività di spaccio denunciata dal 48enne, padre di quello che era un suo cliente. Il 20enne è stato, quindi, arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia ed è comparso nella mattinata di ieri, mercoledì 22 maggio, nell'aula del Tribunale di Monza per l'udienza di convalida del fermo.