video suggerito

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Gianpaolo Filippini da Abbiategrasso: le parole dei colleghi e del gemello Gianpaolo Filippini, 57 anni, è scomparso dal 17 marzo da Abbiategrasso (Milano). L’uomo viveva con il fratello gemello Gianluca. A denunciare la scomparsa ai carabinieri sono stati i colleghi di lavoro. Non si trova nemmeno la sua bicicletta. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianpaolo Filippini è l'uomo di 57 anni che è scomparso dal 17 marzo da Abbiategrasso, comune che si trova alle porte di Milano. L'uomo viveva con il fratello gemello Gianluca. A denunciare la scomparsa ai carabinieri sono stati i colleghi di lavoro, che hanno anche pubblicato un appello sui social: "Stiamo cercando il nostro collega di lavoro Gianpaolo Paolo Filippini, non abbiamo sue notizie da ieri mattina. Abbiamo già denunciato la scomparsa ai carabinieri, se lo vedete non esitate a scrivermi. Per favore visto l'argomento commentare solo se avete notizie grazie".

L'ultimo avvistamento di Gianpaolo ad Abbiategrasso

Filippini si è allontanato lunedì 17 marzo quando avrebbe contattato l'azienda dicendo che non si sarebbe presentato a lavoro. Il giorno successivo non si sarebbe però presentato né in azienda né dal notaio dove sarebbe dovuto andare con il fratello gemello. Un ex collega dell'uomo lo ha però visto nel pomeriggio di martedì 18 marzo sulla strada per Turbigo.

Nessuno sa che fine possa aver fatto. Oltre a lui, non si trova nemmeno la bicicletta.

Leggi anche Chi era Sabrina Baldini Paleni, uccisa a Chignolo Po dal compagno ritrovato solo cinque ore dopo

La denuncia dei colleghi e le parole del fratello Luca

L'ultima persona che lo avrebbe visto sarebbe stato il fratello gemello Gianluca, che alla trasmissione Chi l'ha visto? in onda su RaiTre, ha detto: "L'ho visto lunedì mattina a letto e gli ho chiesto se andasse a lavoro e mi ha detto che ci sarebbe andato alle 8 quando lui va lì molto presto. Mi è sembrato strano. Ho chiamato l'azienda che mi ha detto che aveva preso un giorno di permesso. La mia paura è che sia tutto premeditato, che possa aver preparato tutto".

"Me ne volevo andare per colpa dei vicini che non mi fanno più dormire. Avevamo appuntamento dal notaio per firmare, che io avevo una piccola quota per poter andare in affitto". I due avrebbero infatti raggiunto un accordo: "Io cedevo la mia parte e lui mi dava un tot". "Il bonifico ammontava a 18mila, più 5mila". Soldi che non sarebbero mai arrivati perché il fratello non si è presentato dal notaio. Per il gemello la scomparsa potrebbe essere legato alla questione della casa: "Ho paura che si senta abbandonato per il fatto che andavo io e magari nella sua testa è frullato qualcosa, ma lui a casa non c'era mai".

Un'altra sorella ha però raccontato che non è vero che si sarebbe sentito abbandonato, ma che tra i gemelli i rapporti erano tesi: "So che ci sono grossi problemi con l'altro fratello. Problemi di una vita, forse una quarantina d'anni dove mentre prima erano più ragazzi e c'era la mamma".

E ancora: "C'erano diverbi verbali e qualche volta sono arrivati alle mani. Una volta è venuto da me a Gaggiano per dirmi che il fratello lo aveva minacciato con il coltello e che voleva andare a fare la denuncia poi strada facendo ha ritrattato e ci ha ripensato un po' perché non voleva metterlo nei guai. Morta la mamma, Paolo è diventato la banca di Gianluca. Dammi questo, dammi 500 euro, cifre importanti".

"Non riesco a capire. Tempo prima gli ho sempre detto di vendere la casa e farsi la sua vita, ma lui diceva che non si sarebbe mosso da lì e che non voleva dare la sua parte". E sulla versione del gemello Gianluca e cioè che volesse andare via lui, la sorella afferma: "Lui continua dire così, ma nella realtà è l'altro che non ne poteva più ma voleva togliere la persona dandogli la sua parte e dicendo vai fuori".

"Torna presto, siamo molto preoccupati. Sappi che ogni problema, anche quello che ti sembra più insormontabile oggi, insieme possiamo affrontarlo e risolverlo", ha detto uno dei colleghi. "Proprio dieci giorni fa è venuto da me chiedendomi un anticipo di Tfr, per liquidare il fratello perché non andavano d'accordo", ha raccontato la datrice di lavoro.

Luca ha negato tutto e ha solo detto che, nel tempo, ci sarebbero stati momenti di tensione solo verbali. Una settimana prima della scomparsa però alcuni colleghi e amici lo avevano visto con un segno in faccia: "Aveva un evidente occhio nero e graffi sul volto e quando gli abbiamo detto cosa fosse successo, ha detto di essere caduto dalla bicicletta".