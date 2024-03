Cosa fare a Milano e in Lombardia a San Patrizio 2024: gli eventi in programma Domenica 17 marzo si festeggia il Saint Patrick’s Day, la festa di San Patrizio patrono d’Irlanda. Milano è pronta a ospitare eventi dedicati all’isola smeraldo, come danze e concerti, per tutto il weekend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Milano è pronta a tingersi di verde per festeggiare San Patrizio. Il Saint Patrick's day, il giorno in cui si celebra il patrono dell'Irlanda, è il 17 marzo e quest'anno cade di domenica. Turismo irlandese, con il patrocinio del Comune di Milano, ha quindi organizzato una settimana intera di eventi che si chiuderà con un weekend all'insegna della birra, dello sport e delle danze. Per il weekend, i pub e le vie della città ospiteranno esibizioni live di band musicali, proiezioni di eventi sportivi come il Sei Nazioni di Rugby e un clean-up a Parco Sempione.

La musica live nei pub irlandesi Spirit de Milan e Pogue Mahone's

A partire dal brunch delle 11:30, al Pogue Mahone’s si festeggia San Patrizio con piatti irlandesi e live music. Si inizia alle 16:00 con The Rawstrings, a cui seguiranno i The Wetdogs, i The Phantom Rockets e gli Skin Tu. Chiudono le danze gli Andrea Rock & The rebel poets e il dj set a partire dalle 22.

Musica e danze che si possono trovare anche dalle 18 alle 20 alla stazione della metropolitana Garibaldi e lungo via Dante.

Il Sei nazioni di rugby, il calcio gaelico e il torneo Golf in Ireland

La partita tra Irlanda e Inghilterra al Sei Nazioni di rugby 2024 (foto da LaPresse)

Quest'anno la settimana dedicata a San Patrizio e all'Irlanda coincide con la fase finale del torneo di rugby Sei Nazioni, che sabato 16 marzo sarà sui maxischermi di diversi pub aderenti alla manifestazione. Ma l'isola smeraldo non è solo rugby: il 16 marzo all’AS Rugby Milano si terranno due partite di calcio gaelico, junior e senior, mentre al Molinetto Golf Club e al Brianza Golf Club si svolgeranno due tappe del torneo “Golf in Ireland” organizzato in collaborazione con I Viaggi di Seve.

Il weekend allo Spirit de Milan

Lo Spirit de Milan (foto da Instragram)

Tornando ai pub, lo Spirit de Milan di via Bovisasca ospiterà ‘Spirit of Ireland, Festival'. Ci saranno spettacoli di ballo e lezioni dell’accademia di ballo Gens D’Ys, oltre ai workshop di danza con i Fusion Fighters tenuti dal direttore artistico Chris Naish, accompagnato dalle ballerine Rachel Dunning e Amy Costello. Sabato 16 marzo alle 14 e domenica 17 marzo alle 15 si terranno corsi per gli ‘absolute beginner', mentre alle 15:30 di sabato e alle 16:30 di domenica quelli per esperti.

Arrivato alla sesta edizione, il festival della cultura irlandese, ospiterà anche i concerti di diverse band come Cùig e Seo Linn. L'ingresso per ogni giornata costa 20 euro, drink incluso. Per domanica, dalle 12:30 alle 14, 10 euro con drink incluso per chi prenota il brunch, Per chi ha i capelli rossi naturali sarà data in omaggio una birra.

Ghe pensi mi, speciale Irlanda

San Patrizio, però, non è solo festa e danze. L'Irlanda è da anni attenta al tema della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, per questo motivo per domenica 17 marzo è previsto il secondo appuntamento di "Ghe pensi mi, speciale Irlanda". In collaborazione con We Are Urban, i cittadini si ritroveranno alle 9:30 a parco Sempione dove partirà l'attività di raccolta dei rifiuti che terminerà con la degustazione di prodotti tipici.