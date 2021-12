Cosa fare a Capodanno 2022 a Milano con i bambini: 5 eventi da non perdere Sono tanti gli eventi a Milano per poter festeggiare il Capodanno 2022 assieme ai bambini, nonostante le restrizioni per il Covid-19. Dalle anteprime cinematografiche allo scoccare della mezzanotte alle mostre, fino agli spettacoli ad hoc per i più piccoli.

A cura di Francesco Loiacono

Sono diversi gli eventi per festeggiare Capodanno 2022 a Milano assieme ai bambini: mostre e spettacoli ad hoc, esperienze virtuali e anteprime al cinema. La parola d'ordine in ogni caso, considerando la pandemia di Coronavirus, dovrà essere prudenza: le recenti norme varate dal governo hanno vietato le feste all'aperto e, anche in caso di veglioni al ristorante, bisognerà limitarsi a cenare (qualora provvisti di super green pass per gli adulti), senza lasciarsi andare a balli o trenini. Nulla vieta, invece, a chi vorrà, di passeggiare assieme ai propri bimbi per i mercatini di Natale ancora aperti o di pattinare sul ghiaccio: un'esperienza che, come vedremo, si potrà fare anche durante la notte di Capodanno.

Cinema: il film di Me contro te per festeggiare la notte di Capodanno

Se i più piccoli resteranno svegli si potrà inoltre festeggiare con un appuntamento speciale. Pochi minuti dopo la mezzanotte, infatti, nei cinema del circuito "The Space cinema" sarà proiettato in anteprima terzo film degli youtuber Me Contro Te, seguitissimi sui social. Si chiama "Me Contro Te – Persi nel tempo" e vede Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna) impegnati in una nuova avventura assieme all'amico Pong e contro i nemici di sempre e una new entry. I biglietti si possono acquistare online sul sito di The space cinema: lo spettacolo inizia alle 00.05.

Dove: The Space cinema Odeon Milano, The Space cinema Rozzano e The Space cinema Cerro Maggiore

Costi: biglietti a partire da 6,90 euro

Alice! In Wonderland alla Fabbrica del Vapore

Alice nel paese delle meraviglie è un'opera che affascina tanto i più piccoli quanto i grandi. Alla Fabbrica del Vapore è in programma uno spettacolo unico "Alice! in Wonderland", che unisce i personaggi più belli dell'enigmatico libro di Lewis Carroll e un'esperienza di nouveau cirque mai vista in Italia: attori, acrobati e musicisti si esibiscono in uno spettacolo che unisce tecnologia, arte circense e teatro. Due gli spettacoli in programma a Capodanno 2022: alle 17.30 e alle 20.

Leggi anche Capodanno 2022 a Milano, tutti i musei aperti

Dove: La Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini, 4 – Milano

Costi: biglietti da 39 euro in vendita su Ticketone

Capodanno sul ghiaccio

Si potrà festeggiare il 2022 anche pattinando sul ghiaccio. Oltre alle piste aperte in varie zone della città, la pista in piazza Gae Aulenti offre la possibilità di entrare, scivolando sul ghiaccio, nel 2022: la pista di pattinaggio il 31 dicembre sarà infatti aperta dalle 10 alle 20 e anche dalle 22 alle 3 di notte.

Dove: Gae Aulenti on ice , piazza Gae Aulenti – Milano

, piazza Gae Aulenti – Milano Costi: Noleggio pattini da 10 euro

Scienzaland allo Spazio Ventura: per imparare divertendosi

È aperta anche a Capodanno 2022 Scienzaland, una mostra unica allestita allo Spazio Ventura a Lambrate. Grazie alla filosofia del "learning by doing" i bimbi di diverse età possono imparare tante cose relative alla scienza e alla tecnologia, senza dimenticarsi il divertimento: è possibile vivere le illusioni della "casa sottosopra" e del museo delle illusioni e provare tante macchine interattive ed esperienze di realtà virtale. L'1 gennaio 2022 Scienzaland sarà aperto dalle 14 alle 18.

Dove: Scienzaland, via Ventura 15 Milano

Costi: biglietti da 14 a 16 euro, gratis per i bambini fino a 4 anni

La magia dei personaggi Disney in mostra al Mudec

È aperta anche a Capodanno la mostra "Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo", in programma al Mudec, il Museo delle Culture di Milano. Sia i bambini sia i loro genitori potranno trovare motivi di interesse visitandola: i più piccoli restaranno incantati davanti ai personaggi dei loro film preferiti, mentre i più grandi scopriranno il difficile lavoro che si cela dietro i cartoni animati più celebri e in generale dietro l'arte di raccontare storie che affascinano grandi e piccoli. L'1 gennaio 2022 il Mudec sarà aperto dalle 14.30 alle 19.30.