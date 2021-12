Cosa fare a Milano per Natale 2021, 5 eventi da non perdere per bambini e adulti Sono tante le cose da fare per bambini e adulti a Milano durante le festività natalizie di quest’anno. Oltre alle passeggiate alla scoperta dei tanti alberi di Natale e mercatini, ecco alcuni suggerimenti.

A cura di Francesco Loiacono

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Milano sono molti gli eventi in programma per i bambini per le feste natalizie 2021. Al di là degli eventi specifici, sicuramente un suggerimento valido per tutti può essere quello di fare un giro alla scoperta degli alberi di Natale allestiti in diverse zone della città, da piazza Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele II, oppure fare una passeggiata tra le bancarelle dei tanti mercatini di Natale.E ancora, grandi e piccoli possono divertirsi pattinando in una delle diverse piste di pattinaggio sul ghiaccio realizzate per il periodo di Natale e Capodanno. Vediamo adesso alcuni degli eventi da non perdere per bambini e adulti.

La mostra sul mondo Disney al Mudec

Un evento che sicuramente unisce grandi e piccoli è la mostra "Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo", in programma al Mudec, il Museo delle Culture di Milano. I più piccoli potranno restare incantati davanti ai personaggi dei loro film preferiti, mentre i più grandi potranno scoprire il difficile lavoro che si cela dietro i cartoni animati più celebri e in generale dietro l'arte di raccontare storie che affascinano grandi e piccoli. Il Mudec resterà aperto anche a Natale e a Capodanno. All'interno anche un'altra mostra che potrà piacere ai più piccoli: quella dello street artist Tvboy.

Dove: Mudec – Museo delle culture via Tortona 56

Quando: lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì e domenica dalle 9.30 alle 19.30, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30. Il 24 e il 31 dicembre dicembre 9.30-14, il 25 dicembre e il 1° gennaio 14.30-19.30.

Costi: Ingresso singolo dai 17 ai 15 euro, ridotto 13 euro, bambini 3-5 anni 7 euro, bambini 6-13 anni 10 euro.

Il Villaggio delle Meraviglie

La casa di Babbo Natale al Villaggio delle Meraviglie

Imperdibile per i bimbi è il Villaggio delle meraviglie, parco tematico dedicato al Natale allestito ai Giardini Montanelli di Palestro, nel centro di Milano. È qui che si trova la casa di Babbo Natale e il Circo degli Elfi, oltre a giostre e a una delle piste di pattinaggio più grandi di Milano. Tra eventi e animazioni, il divertimento e la magia di Natale sono assicurati.

Leggi anche Film di Natale e cartoni Disney in TV 2021/2022: la programmazione per bambini a Natale e Capodanno

Dove: Giardini pubblici Indro Montanelli

Quando: dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, dalle 10 alle 21 (verificare sul sito per le singole attrazioni)

Costi: l'ingresso al Villaggio, la casa di Babbo Natale, i mini show e le animazioni sono gratuite, per la pista di pattinaggio 5-7 euro nei giorni feriali e 8-10 euro nei festivi.

Lo spettacolo Canto di Natale con le marionette del Teatro Colla

Marionette del Teatro Colla

Cosa c'è di più natalizio dell'opera di Charles Dickens "Canto di Natale"? Forse che a interpretarla siano le marionette "animate" dalla compagnia della famiglia Colla, una delle più importanti della tradizione marionettistica italiana. Al Teatro Colla presso il Teatro Silvestrianum viene messo in scena il classico di Natale in una veste particolare, che promette di regalare emozioni ai più piccoli e anche ai loro accompagnatori. La magia dei burattini è senza età.

Dove: Teatro Colla presso il Teatro Silvestrianum, via Maffei 19

Quando: 23 dicembre ore 17.30, da domenica 26 a venerdì 31 dicembre spettacolo unico ore 16.30

Costi: giovedì 23 dicembre prezzo unico 10 euro; per gli altri spettacoli intero adulti 15 euro, ridotto 12 euro, bambini, ragazzi e nonni (over 65) 10 euro

Lo spettacolo Alice in Wonderland alla Fabbrica del Vapore

Un momento dello spettacolo "Alice! In Wonderland"

Alla Fabbrica del Vapore è in cartellone uno spettacolo mai visto in Italia: "Alice! in Wonderland". I personaggi più belli dell'enigmatico libro di Lewis Carroll, molto più di un semplice libro per bambini, prendono vita in una fiabesca esperienza di nouveau cirque che unisce tecnologia, arte scenica, musica e teatro e rende il pubblico stesso protagonista. Attori, acrobati e musicisti si esibiscono in uno spettacolo magico della durata di un'ora, in programma anche a Natale e a Capodanno.

Dove: La Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini, 4 – Milano

Quando: mercoledì, giovedì, venerdì ore 20, sabato e domenica ore 15-17.30-20. Spettacoli anche a Natale e Capodanno (17.30 e 20)

Costi: biglietti da 39 euro in vendita su Ticketone

I laboratori su Babbo Natale e la Befana al Planetario

La locandina di uno dei due laboratori natalizi al Planetario

Tra gli eventi natalizi per i bambini in programma a Milano sono infine da segnalare due laboratori al Planetario. Il primo mira a rispondere a una domanda: "Dove abita Babbo Natale?" Zeiss 4, il Planetario, cercherà di trovare l'esatta collocazione della sua dimora, con l'aiuto dei bimbi che per l'occasione si trasformeranno in piccoli esploratori. Il secondo laboratorio, "Un sacco di stelle per la Befana", si dovrà aiutare la Befana a consegnare i regali, facendola orientare tra le tante stelle del Planetario.