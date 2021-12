Pattinaggio sul ghiaccio a Milano: le piste aperte a Natale 2021 con date e orari Si avvicinano l’inverno e il Natale e finalmente i cittadini milanesi possono tornare a pattinare sul ghiaccio, rigorosamente dotati di green pass. Ecco le piste di pattinaggio in città, con date, orari e prezzi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono tornate a Milano e in Lombardia le piste di pattinaggio sul ghiaccio. Per un inverno e un avvicinamento al Natale come la cittadinanza è sempre stata abituata, e forte anche dell'introduzione del green pass e della campagna vaccinale, le città lombarde tornano a vivere la stagione fredda con le tradizionali pattinate in luoghi storici e affascinanti. Su tutte, la pista installata al Villaggio delle Meraviglie, ospitato nei Giardini dedicati a Intro Montanelli a Palestro, è meta preferita da piccoli e grandi per trascorrere qualche ore di spensieratezza in pieno centro a Milano.

Il Villaggio delle Meraviglie

La pista di pattinaggio del Villaggio delle Meraviglie è stata inaugurata il 20 novembre e resterà aperta fino al 9 gennaio 2022. All'interno del Villaggio si trovano anche mercatini natalizi e la Casa di Babbo Natale. La pista, per quest'anno, è stata ampliata e ha raggiunto i mille metri quadrati di superficie. Un'intera area, poi, è dedicata ai più piccoli. Per accedere a ogni attrazione è obbligatorio il Super Green Pass.

La pista di pattinaggio de Il Villaggio delle Meraviglie

Indirizzo: Giardini Indro Montanelli, via Palestro (Milano)

Date e orari: tutti i giorni fino al 9 gennaio 2022 dalle 10 alle 20. Il 25 dicembre dalle 15.00 alle 19.00, e il 24 e 31 dicembre dalle 10.00 alle ore 18.00

Prezzi: 7 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini

Leggi anche Belén Rodriguez è pronta per Natale: addobbi tartan e cuscini personalizzati per Santiago e Luna Marì

I Bagni Misteriosi

La pista di pattinaggio nelle piscine più cool di Milano. La speciale lastra di ghiaccio appoggiata sugli scrigni d'acqua dei Bagni Misteriosi dà l'illusione di pattinare galleggiando.

La pista di pattinaggio de I Bagni Misteriosi

Indirizzo: via Carlo Botta 18 (Milano)

Date e orari: dal 4 al 22 dicembre feriali dalle 16 alle 19, sab-dom (+ 6, 7, 8 Dic.) dalle 10.30 alle 21. Dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022 dalle 10.30 alle 21. Il 24 dicembre dalle 10.30 alle 17.30. Il 25 dicembre chiuso. Il 31 dicembre dalle 10.30 alle 2. L'1 gennaio 2022 dalle 14.30 alle 21. Dal 10 al 16 gennaio 2022 feriali dalle 16 alle 19, sab-dom dalle 10.30 alle 21

Prezzi: ingresso + un'ora di pattinaggio 10 euro, ingresso + un'ora di pattinaggio con pattini propri 7 euro

Gae Aulenti on Ice

Al centro dei grattacieli che separano corso Como dalla stazione di Garibaldi, nel mezzo di piazza Gae Aulenti, torna la pista di pattinaggio dedicata a grandi e specialmente bambini. Con Gae Aulenti on Ice si potrà scivolare sulle lastre di acqua ghiacciata dal 4 dicembre al 30 gennaio 2022.

La pista di pattinaggio di Gae Aulenti on Ice

Indirizzo: piazza Gae Aulenti (Milano)

Date e orari: da lunedì a giovedì e domenica dalle 10 alle 24, venerdì e sabato dalle 10 alla 1

Prezzi: 10 euro un'ora (compreso noleggio pattini), 13 euro due ore

02 Ice

All'ombra di Palazzo Lombardia, nella più grande piazza al coperto d'Europa, è stata installata la pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccoli, con possibilità di seguire lezioni con maestri specializzati. 02 Ice resterà aperta dal 2 dicembre al 31 gennaio 2022.

La pista di pattinaggio 02 Ice

Indirizzo: piazza Città di Lombardia (Milano)

Date e orari: dal 9 al 20 dicembre dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 20.30, venerdì dalle 15 alle 21.30, sabato e domenica dalle 10 alle 21. Dal 21 dicembre al 9 gennaio 2022 dalle 10 alle 21.30. Il 24 dicembre dalle 10 alle 18. Il 25 dicembre dalle 15 alle 21. Il 31 dicembre dalle 10 alle 18. Dal 10 al 16 gennaio 2022 dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 20.30, venerdì dalle 15 alle 21.30, sabato e domenica dalle 10 alle 21. Dal 17 al 31 gennaio 2022 dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 20.30, venerdì dalle 15 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 21

Prezzi: 8 euro all'ora (noleggio pattini incluso), 12 euro due ore consecutive. 5 euro all'ora con pattini propri, 7 euro due ore consecutive

Il Centro di Arese

Anche appena fuori Milano, al Centro di Arese, si può pattinare sul ghiaccio in vista del Natale. Aperta dal 20 novembre al 6 gennaio 2022, la pista vanta una superficie di 350 metri quadrati di ghiaccio naturale su cui si possono cimentare sia i più esperti che i pattinatori in erba.

La pista di pattinaggio de Il Centro di Arese

Indirizzo: via Luraghi, 11 (Arese)

Data e orari: feriali dalle 14 alle 21, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 21

Prezzi: 5 euro per un'ora