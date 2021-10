Corvetto: si rompe una tubatura e il quartiere si allaga, in centinaia senza acqua in casa Nel tardo pomeriggio di oggi una tubatura di grandi dimensioni si è rotta in via Lucania nel quartiere Corvetto, periferia Sud-Est di Milano. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Si sono registrati disagi per la circolazione pedonale e automobilista, ma soprattutto centinaia di utenze sono rimaste senza acqua per permettere i lavori di riparazione.

A cura di Redazione Milano

Caos e disagi nel pomeriggio di oggi – sabato 23 ottobre – nel quartiere Corvetto, periferia Sud-Est di Milano. Qui una tubatura dell'acqua si è rotta in via Lucania, allagando completamente la sede stradale tra la fine di Corso Lodi e via Carlo Marochetti. L'acqua ha trasformato le strade in fiumi in pochi minuti ed è arrivata a invadere la stessa piazzale Corvetto, che i residenti segnalano sui social essere difficoltoso anche "attraversare a piedi".

Tubatura rotta al Corvetto: disagi per i cittadini

Sul posto gli agenti della Polizia Locale intervenuti per deviare il traffico chiudere il tratto interessato, oltre al personale intervenuto per riparare il danno e ripristinare il servizio al più presto coadiuvato dai vigili del fuoco. Da quanto si apprende sono centinaia le utenze senza acqua al momento, mentre altre hanno la pressione ridotta al minimo con i conseguenti inevitabili disagi per permettere la riparazione della conduttura rotta.