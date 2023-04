Corriere reagisce a un tentativo di rapina, ma viene investito da un complice in auto Mentre consegnava alcuni pacchi, un corriere ha reagito al tentativo di furto da parte di un 52enne. Questo, però, aveva un complice che ha investito la vittima con la propria auto.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un corriere, impegnato nel giro di consegne di pacchi, ha subito un tentativo di rapina nel pomeriggio di ieri giovedì 13 aprile. Accortosi del furto in atto, ha reagito bloccando il rapinatore. Un complice, però, era nei paraggi a bordo di un'auto e ha investito il corriere. Il primo è stato bloccato dai carabinieri dopo aver tentato di fuggire in moto, il secondo, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il tentativo di furto

Aveva appena accostato a bordo strada con il suo furgone carico di pacchi da consegnare. Approfittando di questa sosta, un 52enne pavese, e incensurato, a bordo di una potente motocicletta si è avvicinato alla portiera del passeggero e ha provato a prendere alcuni pacchi presenti nell'abitacolo.

Il corriere, però, si è accorto del furto in atto e ha reagito fisicamente per bloccare il 52enne. Vedendo che il colpo non stava andando come pianificato, un complice del rapinatore è arrivato a bordo di un'auto e ha centrato il corriere.

L'arresto del 52enne e la fuga del complice

A quel punto, il 52enne è risalito sulla moto, ma nel tentativo di scappare è caduto dopo pochi metri. Arrivati sul posto in pochi minuti, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Il complice, però, era già scomparso.

Durante la perquisizione, il 52enne arrestato è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico e, nascosta nel sottosella, di una pistola regolarmente detenuta ma per la quale è vietato il porto. Per questo motivo è stato condotto al carcere di Pavia, mentre le ricerche del secondo uomo proseguono. Il corriere, invece, è stato trasportato all'ospedale San Matteo per medicare alcune contusioni riportate nell'impatto con l'auto.