in foto: Fabrizio Pregliasco

Un lockdown a Milano? Potrebbe essere possibile. Almeno secondo quanto ipotizzato dal virologo Fabrizio Pregliasco che in un'intervista a Radio Popolare ha spiegato che ipotizzare una nuova chiusura per il capoluogo lombardo potrebbe essere uno scenario possibile: "Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati", ha detto.

"Posso temerlo e bisogna immaginarlo e pianificarlo, prendere interventi minori e avere soprattutto capacità di ridurre tutto ciò che è un contatto inutile, che in questo periodo va davvero posposto a periodi migliori". A preoccupare il virologo è proprio la città di Milano che in questi giorni ha registrato il maggior numero di casi tra le province lombarde: "Bisogna vedere l’evoluzione di questi giorni, di questo weekend e da lì decidere il da farsi".

Un tema, quello dell'aumento dei contagi a Milano, sul quale è intervenuto anche Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco: in un'intervista rilasciata oggi a Fanpage.it, ha definito la situazione nel capoluogo lombardo "preoccupante". "Bisogna fare grande attenzione alla situazione dell'area metropolitana di Milano – ha spiegato spiega – è un dato di fatto che le zone della Lombardia più colpite in primavera lo sono meno ora in termini di crescita delle infezioni". Galli ha fatto anche una previsione su quanto tempo resti prima che un nuovo tzunami come quello di febbraio-aprile investa la Lombardia: "Io valuto che ci rimangano quindici giorni per mettere in campo misure utili per invertire la tendenza di forte aumento dei contagi. Non mi chieda come e cosa, ma va fatto subito".