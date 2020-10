In Lombardia sono diverse le strutture pubbliche e private che danno la possibilità di poter sottoporsi a un tampone rinofaringeo. Attualmente è il metodo migliore per poter tracciare e diagnosticare un'infezione da Covid-19. Tra le strutture pubbliche troviamo gli Ospedali San Paolo e San Carlo dove è possibile fare il tampone in modalità drive through: qui si può accedere o direttamente in auto o a piedi o ancora con altri mezzi. Nelle strutture private invece il costo mediamente è di 90 euro, con alcune che arrivano fino a 120 e altre che invece propongono test a 65 euro.

Ai centri Affidea il tampone in modalità drive-through

Nei centri Affidea in Lombardia è possibile eseguire il tampone in modalità drive-through direttamente nel parcheggio della struttura sanitaria. Qui, il costo è di 92 euro e l'esito arriva dopo 72 ore. All'ospedale Niguarda invece le richieste devono essere inviate all’indirizzo mail:contact_center@ospedaleniguarda.it indicando tutti i propri dati personali ed eventuali preferenze rispetto al giorno della settimana in cui voler fare il tampone. Il costo è di 90 euro. Anche alla casa di cura Ambrosiana, il tempo di esecuzione del test è di 10 minuti e il costo è di 92 euro. Al centro diagnostico italiano è possibile effettuare il tampone tutti i giorni – tranne il sabato – e avere il referto un giorno dopo aver eseguito il test: se il tampone viene effettuato entro le 10, il paziente potrà ricevere l’esito dopo le 12 del giorno successivo. Se avverrà dopo le 10, il risultato sarà pronto dopo le 17 del giorno successivo. Per poterlo eseguire è indispensabile la prenotazione.

L'elenco delle altre strutture private per fare i tamponi a Milano

Al Cerba HealthCare è possibile prenotare online il proprio tampone al costo di 80 euro e avere i risultati entro 72 ore. Sempre online è possibile scegliere in quale struttura farlo, a che ora e in quale giorno. Si può anche eseguire il tampone e il test sierologico Igg al costo di 90 euro. Anche alla clinica San Carlo, a Paderno Dugnano, si può effettuare il tampone prenotandosi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 del mattino tramite e-mail o numero di telefono. Al centro Humanitas tramite la ricerca della propria prestazione, il server provvederà a trovare il primo appuntamento disponibile indicando il giorno, il luogo e l'orario in cui sarà possibile effettuare il proprio test. Il costo si aggira intorno ai 65 euro. L'Istituto Auxologico si allinea con le altre strutture private: anche qui il costo del tampone è di 90 euro. Per l'esito bisognerà però attendere 48 ore. All‘Istituto clinico città studi il costo del tampone è di 80 euro, ma sarà eseguito solo sui pazienti delle strutture che fanno parte del centro e che saranno risultati positivi al test sierologico. Il gruppo MultiMedica invece offre un tampone al costo di 123 euro e la refertazione può avvenire nell'arco di 24 ore minimo 48 ore massimo. Nelle strutture del gruppo San Donato – che eroga il servizio anche per l'ospedale San Raffaele – invece il tampone costa tra i 90 e i 92 euro.