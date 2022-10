Coppia di fidanzati deruba gli anziani al supermercato: con il bottino festeggiano nel motel La ragazza distraeva le clienti in fila alle casse, mentre il compagno sfilava di nascosto il portafoglio. Bersagli prediletti: le donne anziane che facevano la spesa.

Foto di repertorio

La rapina in coppia, le mazzette di denaro contante e la festa in motel con il bottino appena guadagnato. Sembra la pellicola di un film d'azione d'Oltreoceano, ambientata nella provincia americana.

La provincia invece è quella Cremasca, bassa lombarda. Qui una coppia di fidanzati rapinatori, di 31 e 23 anni, hanno messo a segno svariati colpi nei supermercati della zona: quando sono stati finalmente individuati e arrestati dalla polizia di Crema, i due stavano festeggiando in una stanza di un motel. Intorno a loro decine e decine di banconote.

Il gioco di squadra durante i furti nel supermercato

Al contrario dei film statunitensi, però, i due non irrompevano nei negozi con la pistola in mano. Utilizzavano, invece, un metodo più subdolo, frutto di un gioco di squadra ormai collaudato: la ragazza distraeva la cliente in fila alla cassa, mentre il compagno sfilava quatto quatto il portafoglio dalla borsa o dalle tasche.

Le anziane erano i bersagli prediletti

Il circolo di caccia era sempre lo stesso, ovvero il supermercato. Vittime predilette, le donne anziane. Che spesso, come è d'abitudine di molti, lasciavano addirittura scritto il numero del pin segreto accanto al bancomat: in quel caso la coppia di fidanzati aveva potuto prelevare ben 2.500 euro.

L'arresto dentro la stanza del motel

Cifra con cui, insieme al ricavato degli altri scippi, i ladri si stavano dando alla pazza gioia dentro la stanza del motel. Momento di gloria interrotto brutalmente dalle forze dell'ordine, che hanno fatto irruzione all'improvviso e hanno portato uomo e donna in caserma: il primo è finito in carcere, mentre per la seconda, che ha figli minori, il gip ha disposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per la firma. I due, residenti a Soresina (Cremona), sono pluripregiudicati.