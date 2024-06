Continua a nevicare al passo dello Stelvio: il video delle strade sommerse dalla neve Il passo dello Stelvio in Valtellina è sommerso dalla neve a causa delle nevicate degli scorsi giorni: in alcune zone la neve è stata accumulata per dieci o dodici metri di altezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini della webcam del passo dello Stelvio della mattina del 3 giugno

Ancora tanta neve al passo dello Stelvio, in Valtellina. Solo nelle ultime ore è sceso quasi un metro di neve, come ha tenuto a precisare Umberto Capitani, direttore degli impianti funiviari dello Stelvio. E in alcune zone la neve è stata accumulata per dieci o dodici metri di altezza. A rischio dunque l'inizio della stagione turistica estiva il cui via libera era prevista per il primo giugno, poi rinviata al 6 giugno. Ma con tutta questa neve il passo resta ancora chiuso ai turisti. Posticipata quindi anche l'apertura delle piste da scii fino a quando gli spazzaneve non hanno liberato completamente la strada dalla neve. Già nei giorni scorsi è stato necessario annullare l'arrivo della tappa valtellinese del Giro d'Italia in cima al passo anche per il rischio slavine, così come è successo ieri domenica 2 giugno con un'altra gara ciclistica.

Una situazione simile non accadeva da anni: come precisa Capitani in una intervista a La Repubblica, bisogna risalire all'estate del 2008 o del 2009 per rivedere così tanta neve in cima al passo. Quest'anno invece si era iniziato lo scorso 13 aprile a fare i primi controlli e manutenzione alle piste e impianti in vista dell'apertura della stagione estiva dello sci. Poi però tutto è stato sospeso perché "non abbiamo avuto più di più di cinque giornate di bel tempo vero". Tutto però è solo questione di tempo e le piste e il passo verranno prese di nuovo d'assalto dai tanti turisti e appassionati di sci anche nei mesi estivi. Intanto però la webcam sul passo registra ancora tutte le strade sommerse dalla neve.

Il passo dello Stelvio collega la Lombardia con il Trentino: lato valtellinese si contano 34 tornanti per 22 chilometri e 6 gallerie. Sul lato altoatesino la strada è composta da poco meno di 28 km con 48 tornanti. I lavori per la realizzazione del passo erano stati completati nel 1825 quando a regnare era l'imperatore Francesco I: l'obiettivo dei lavori era quello di collegare la Lombardia, che all'epoca apparteneva all'Impero austriaco, con il resto dell'impero. Sulle montagne del passo si è combattuta poi la prima guerra mondiale: qui è possibile ancora vedere i resti delle battaglie.