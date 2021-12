Contagio in rapida espansione a Milano, l’incidenza è a 543: in 14 giorni potrebbe arrivare a mille Notizie preoccupanti per Milano e la sua provincia. L’incidenza è arrivata a 543 con un limite fissato a 50: nelle prossime due settimane potrebbe arrivare a 1.000.

Milano è nell'occhio del ciclone della nuova ondata del contagio da Covid-19. In città il numero medio di casi è più che raddoppiato nell'ultima settimana, facendo segnare un più 135,8 per cento alla voce aumento. Alla voce incidenza, invece, si registra un 543 casi ogni 100.000 abitanti, quando il limite fissato è a 50. La media regionale è del 440. Un'inversione di tendenza clamorosa rispetto alle prime ondate del contagio quando Milano, inaspettatamente, non è mai stata una delle grandi metropoli più colpite.

A Milano impennata dei contagi: incidenza a 543

Nel report giornaliero pubblicato dall'Ats locale, e relativo solo a Milano città, si nota come l'impennata dei casi sia stata improvvisa e continui ad aumentare, inesorabilmente. Ieri in tutta la Lombardia sono stati segnalati 10.569 contagi, 4.640 dei quali solo nel capoluogo di regione. La crescita dei casi, come detto, si è manifestata all'improvviso e in ritardo rispetto ad altre città di regioni più colpite, come Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Inclementi le previsioni: si rischiano 1.000 contagi ogni 100.000 abitanti

In Italia solo sei province hanno un'incidenza superiore a quella di Milano e sono quelle di Trieste (580), Imperia, Venezia, Treviso, Vicenza e Padova. Come riportato dal Corriere, però, la curva del contagio sembra essere più rallentata rispetto a quella della città governata da Beppe Sala. Nei prossimi 14 giorni il contagio potrebbe espandersi in maniera ulteriormente preoccupante. La provincia di Milano ha la previsione di crescita dell'incidenza peggiore d'Italia. Il rischio, sottolinea ancora il Corriere, è che possa superare i mille casi di positività al Covid ogni centomila abitanti.