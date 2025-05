video suggerito

Consigliere di Cortelona espulso dalla maggioranza per il suo post: “25 aprile ricorrenza farlocca della disfatta” Riccardo Frattini, 28enne esponente della maggioranza nel Comune di Cortelona e Genzone, in provincia di Pavia, ha scritto su Facebook che il “Il 25 aprile è la ricorrenza, farlocca tra l’altro, della disfatta dell’Italia”. Il commento non è piaciuto al sindaco, Angelino Dossena, che ha sollevato il consigliere dal suo incarico. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Riccardo Frattini e la lettera aperta del Sindaco di Cortelona e Genzone

"Il 25 aprile è la ricorrenza, farlocca tra l'altro, della disfatta dell'Italia nella seconda Guerra Mondiale" a scriverlo su Facebook è stato Riccardo Frattini, 28enne esponente della maggioranza nel Comune di Cortelona e Genzone, in provincia di Pavia, dove da qualche anno non si organizzano più cerimonie per l'occasione. Il sindaco Angelino Dossena, titolare di un lista civica di centro-destra, non ha apprezzato il suo commento e, dopo aver pubblicato una lettera con cui si è dissociato dalla posizione del suo consigliere, lo ha sollevato dal suo incarico all'interno della giunta.

Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando Frattini ha commentato un post con una poesia di Gianni Rodari, pubblicato dal Comune di Cortelona in occasione della festa della Liberazione, il 25 aprile: "Il 25 Aprile – ha scritto il consigliere – è la ricorrenza, farlocca tra l'altro perché la resa fu firmata più tardi e l'insurrezione generale prevista dal Cln per quel giorno di fatto non avvenne, della disfatta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale". Dopo un'excursus storico Frattini ha poi concluso: "L'invasione anglo-americana che abbiamo subito dal 1943 è stata dello stesso tipo di quella subita dell'Ucraina a partire dal 2014, con le stesse parole chiave e con le stesse scuse da parte di chi invade, la storia è sotto i nostri occhi e non aspetta altro che essere interpretata, offro a tutti coloro che oggi festeggeranno lezioni gratuite di storia contemporanea".

Il post su Facebook di Riccardo Frattini

Il commento non è piaciuto al sindaco di Cortelona, Angelino Dossena, che ha deciso di dissociarsi dalle idee espresse dal suo consigliere pubblicando su Facebook una lettera aperta alla cittadinanza: "Le posizioni del consigliere sono da ritenersi strettamente personali; esse non rappresentano né il mio pensiero né quello degli assessori e dei consiglieri comunali di maggioranza. Come Sindaco, rappresentante delle istituzioni, intendo affermare con convinzione l’importanza dei valori che il 25 aprile rappresenta, quali libertà e democrazia, rendendo onore a chi si è impegnato e a chi ha combattuto. Personalmente la mia vita è sempre stata contrassegnata dal rispetto dei valori democratici e antifascisti".

Il sindaco ha poi deciso di rimuovere Frattini dalla maggioranza, sollevandolo dal suo incarico che prevedeva le deleghe alle politiche giovanili e all'innovazione. Il 28enne potrà comunque continuare a ricoprire il ruolo di consigliere comunale fino alla fine del mandato, tra un anno. Al quotidiano "La Provincia Pavese" Frattini ha detto di "prendere atto della decisione del sindaco, di essere stupito delle reazioni, di voler restare in consiglio comunale e di non aver voluto provocare, anche se tanti la pensano come me".