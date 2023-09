Confessa un falso omicidio sulla scheda elettorale, trovato il responsabile: “Ero deluso dalla politica” Dopo un anno di ricerche, la polizia ha individuato un 31enne di Villasanta (Monza e Brianza), ora indagato per autocalunnia: nel segreto dell’urna, aveva scritto una falsa confessione. “Ho ucciso un uomo, dategli sepoltura cristiana”. A incastrarlo le impronte lasciate sulla scheda elettorale.

"Ho ammazzato un uomo e sepolto cantiere area nord, date lui sepoltura cristiana vi prego”. Ma questa confessione, scritta in matita su una scheda elettorale a Villasanta (Monza e Brianza) in occasione delle ultime elezioni politiche di settembre 2022, era completamente inventata. "L'ho fatto in un momento di rabbia, sono molto deluso dalla politica. Volevo solamente sollevare un polverone mediatico", sono state le parole del responsabile, rintracciato dalla polizia dopo un anno di ricerche. Si tratta di un 31enne della zona, ora indagato per il reato di autocalunnia.

A incastrarlo le impronte digitali sulla scheda elettorale

Fondamentali, per l'individuazione del 31enne, sono state le impronte digitali rilasciate sulla scheda elettorale. Durante le fasi di acquisizione, infatti, sono stati convocati in Questura i votanti del seggio 5 di Villasanta, selezionando i profili ritenuti più compatibili con la grafia. È proprio in questo momento che l'autore della scritta, convocato davanti agli investigatori, è crollato ancora prima di sottoporsi al test, e ha confessato il suo gesto. "Da quando ho visto che il caso è andato in televisione non riesco più a dormire la notte. Non sono più tranquillo", le sue parole. Confermate dalla successiva comparazione delle sue impronte con quelle rilevate sulla scheda elettorale, che ha dato esito positivo.

La caccia al cadavere

È stata messa la parola fine, insomma, al mistero della scheda elettorale che per mesi ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità tra ricerche nei campi e lunghe indagini che hanno coinvolto agenti di polizia, unità specializzate, archeologi forensi. Una vera e propria caccia al cadavere che per giorni si è concentrata nell'area abbandonata ai piedi del cosiddetto "ecomostro di Villasanta", dove gli investigatori sono andati alla ricerca di eventuali tracce di sepoltura: smottamenti insoliti del terreno, segni di scavatura, buche. Tempo perso: di un cadavere, in quel luogo, non c'è mai stata neanche l'ombra.