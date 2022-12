Confessa un omicidio scrivendo un messaggio sulla scheda elettorale: “Ho ucciso un uomo” Il messaggio era stato scritto con la matita copiativa sulla scheda elettorale. Quando lo hanno visto gli scrutatori hanno avvisato la polizia. Si cerca il responsabile tra una decina di persone.

A cura di Enrico Spaccini

Il voto è segreto, coì come qualsiasi altra cosa venga scritta su una scheda elettorale. Ecco perché quando al posto di una ‘x' o del nome di uno dei candidati compare qualcosa di diverso, il nome dell'autore diventa subito un mistero. Soprattutto se il messaggio scritto è di questo tipo: "Per le forze dell'ordine. Ho ucciso un uomo. È sepolto in un cantiere in area Nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego".

Poche frasi che non lasciando molto spazio all'immaginazione. Per scriverle è stata usata la matita copiativa che viene consegnata all'elettore insieme alla scheda, tutto in stampatello. Quando alle ultime elezioni politiche gli scrutatori e il presidente di un seggio di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, si sono trovati tra le mani quel messaggio hanno subito contattato gli agenti della Squadra Mobile.

L'avvio delle indagini e i primi interrogatori

Quello che poteva apparire come uno scherzo, magari criticabile per il suo gusto un po' macabro, è stato subito preso sul serio dalla Procura di Monza. Incaricata la Questura, sono iniziate in poco tempo le indagini nel modo più discreto possibile. Da quel 25 settembre, il giorno delle elezioni, già diverse decine di persone sono state interrogate.

Sì, perché sebbene misterioso, l'autore di quel messaggio si era presentato al voto regolarmente, con documento d'identità e tutto. Inoltre, si sa per certo che il suo nome è nella lista dei cittadini di Villasanta.

Un ulteriore elemento fondamentale per le indagini sarà l'impronta digitale che le forze dell'ordine sono riuscite a isolare dalla scheda, escludendo quelle degli scrutatori. Insomma, al momento il cerchio si sarebbe ristretto attorno a una decina di persone.

L'identità del cadavere

Il sostituto procuratore Carlo Cinque ha già aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere, per il momento contro ignoti. Ad aggiungere altre incognite, c'è il fatto che non sono stati trovati nomi tra le denunce di scomparsa che potrebbero essere collegati a questa storia.

Quel corpo segnalato sulla scheda elettorale, però, non è stato ancora trovato. La cosiddetta area Nord, la zona dei cantieri in Brianza, è molto vasta e non mancano le zone di lavori rimasti incompiuti, o altre aree abbandonate.