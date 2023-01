Confessa l’omicidio nella cabina elettorale, trovato un secondo biglietto: “Ti prenderanno” Dopo il biglietto trovato in una scheda elettorale in cui viene confessato un omicidio, ora le forze dell’ordine ne hanno trovato un altro: “So che hai ucciso un uomo, tanto ti prenderanno”.

A cura di Giorgia Venturini

Foto Fb: Oscar Strano

Spunta un altro biglietto sul misterioso omicidio di Villasanta, in provincia di Monza. Dopo il messaggio lasciato in cabina elettorale che cita: "Per le forze dell'ordine. Ho ucciso un uomo. È sepolto in un cantiere in area Nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego".

Ora i poliziotti della Questura di Monza ne hanno trovato un altro vicino nei pressi di un'area dismessa di Villasanta dove si stanno svolgendo i sopralluoghi alla ricerca di un corpo: "So che hai ucciso un uomo, tanto ti prenderanno", hanno letto gli agenti su un pezzo di carta.

Il mistero del biglietto nella scheda elettorale

Cosa sta succedendo è ancora un mistero. Al momento certo è che le indagini sono scattate dopo che gli scrutatori si sono trovati davanti il primo messaggio durante lo spoglio dei voti alle politiche dello scorso 25 settembre: un vero e proprio omicidio confessato nel segreto dell'urna e lasciato poi nella scheda elettorale. Così quando gli scrutinatori hanno aperto la scheda si sono trovati davanti la sorpresa. Subito la segnalazione alle forze dell'ordine e la ricerca di un corpo nelle sterpaglie nella zona di Villasanta.

Leggi anche Uomo trovato morto carbonizzato in un'auto: si indaga per omicidio

La notizia é stata confermata dagli inquirenti, i quali lanciano un appello all'autore del secondo biglietto. La sensazione infatti è che l'autore del secondo messaggio sia informato sui fatti: per questo l'invito è chi sa parli. Intanto continuano i sopralluoghi effettuato dalla Mobile monzese insieme ad un archeologo forense, ma per il momento non è stato trovato nessun corpo.