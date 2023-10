Omicidio Marta Di Nardo, il vicino di casa confessa: “L’ho accoltellata al collo” Il vicino di casa di Marta Di Nardo ha confessato il delitto ai carabinieri di Milano: “L’ho accoltellata al collo”, ha ammesso.

"L'ho colpita al collo, non volevo, mi dispiace. Ho fatto tutto da solo": è quanto ha confessato Domenico Livrieri, l'uomo di 46 anni che è accusato di omicidio, occultamento e vilipendio del cadavere di Marta Di Nardo, la donna di 60 anni trovata morta nell'appartamento del 46enne a Milano. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Monforte, coordinati dal pubblico ministero Leonardo Lesti.

Il cadavere di Marta Di Nardo nascosto nel controsoffitto in cucina

L'uomo, da tempo in cura per problemi psichiatrici, era il suo vicino di casa. Aveva nascosto il cadavere nel controsoffitto della cucina: lo ha fatto a pezzi e nascosto sotto una coperta. All'interno del suo appartamento sono state trovate tracce di sangue e alcuni effetti personali della vittima, tra i quali una ricetta medica. Al momento non è chiaro il movente del delitto né è stata trovata l'arma del delitto.

Domenico Livrieri incastrato dai vicini di casa

Di Nardo, che soffriva di ludopatia, è sparita il 4 ottobre. A denunciare la scomparsa è stato il figlio, con il quale la donna non aveva un buon rapporto. Il vicino di casa 46enne era tra i sospettati. Soprattutto perché, alcune persone che vivevano nello stesso palazzo, hanno raccontato di averlo visto entrare e uscire spesso da casa della vittima dopo la sua scomparsa. E infatti, proprio in quell'appartamento, sono state trovate tracce del suo passaggio.

Durante l'ultimo sopralluogo, sono state trovate le chiavi di casa della 60enne, la ricetta medica e infine il cadavere che era in avanzato stato di decomposizione. L'autopsia fornirà maggiori dettagli su come sia morta e soprattutto quando: gli investigatori credono che la donna possa essere stata uccisa proprio il 4 ottobre.