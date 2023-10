Domenico Livrieri doveva essere recluso in una Rems ma era libero perché non c’era posto La misura era stata richiesta dal giudice nel 2012 a seguito di una condanna per violenza sessuale e lesioni, ma era rimasta ineseguita per “mancanza di disponibilità” nelle strutture.

Domenico Livrieri, 46 anni, ha confessato l’omicidio della vicina di casa Marta Di Nardo

Domenico Livrieri, che ha ucciso e fatto a pezzi la vicina di casa Marta Di Nardo lo scorso 4 ottobre, non doveva essere libero di girare per il condominio Aler di via Pietro da Cortona a Milano: doveva stare in una Rems, una residenza psichiatrica giudiziaria, a seguito di una condanna per violenza sessuale e sequestro di persona. Una misura richiesta dal giudice nel 2012, ma rimasta ineseguita per "mancanza di disponibilità" nella struttura. Tradotto: non c'era posto.

Il gip, nel frattempo, ha convalidato il fermo disposto dal pm Leonardo Testi, e stabilito che il 46enne debba rimanere in carcere per omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere, sorvegliato dai responsabili psichiatrici di San Vittore in attesa che venga disposta una nuova perizia sul suo stato di salute mentale. Per il momento, è considerato un soggetto “affetto da schizofrenia e con gravi patologie psichiatriche che lo rendono socialmente pericoloso e del tutto incapace di autodeterminarsi”.

Nell'interrogatorio di convalida del fermo, Livrieri ha ripetuto quanto già detto la notte dell'arresto ai Carabinieri. Ovvero di aver ucciso la donna il 4 ottobre con una coltellata alla gola, di averne nascosto il cadavere (prima sotto il letto e poi nel controsoffitto della cucina) e di averlo fatto per ragioni di carattere economico.