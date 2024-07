video suggerito

Conducente Ncc preso a bastonate da un tassista all’aeroporto di Malpensa: la lite causata da un sorpasso Un conducente di Ncc (Noleggio con conducente) è stato preso a bastonate da un tassista nei pressi del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa: il motivo sarebbe un sorpasso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di venerdì 19 luglio un conducente di Ncc (Noleggio con conducente) è stato preso a bastonate da un tassista nei pressi del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. Sembrerebbe che all'origine dell'aggressione ci sia un litigio nato per un sorpasso. Il conducente di Ncc colpito si chiama Giuseppe Danzini e ha 66 anni.

L'episodio è stato riportato dal quotidiano Il Giorno. Stando a quanto raccontato dal 66enne, quel pomeriggio stava andando all'aeroporto per andare a prendere un cliente. Sulla strada statale 336, che collega Milano-Varese a Malpensa, stava percorrendo la corsia di sorpasso. A un certo punto, è arrivato un taxi che gli ha fatto segno di spostarsi per poi sorpassarlo sulla destra: "Poco dopo l'ho sorpassato di nuovo e lui mi ha fatto capire che me l'avrebbe fatta pagare".

Il 66enne si sarebbe fermato nel posteggio dei taxi del Terminal 1 per poter chiarire quanto accaduto: "È sceso dalla macchina armato di bastone e mi ha aggredito. Sono riuscito a evitare le prime mazzate: sono un istruttore di arti marziali, so come difendermi. Nel movimento, però, ho perso gli occhiali: appena mi sono chinato per raccoglierli, mi ha colpito alla testa. Mi sono alzato e gli ho detto "sei matto". Poi ho visto il sangue che colava sul collo e sulla camicia".

Il bastone poi sarebbe sparito. A quel punto, il conducente ha telefonato il 112. Sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e una pattuglia della Finanza. L'uomo ha poi detto di non averlo denunciato: "È finita con una stretta di mano. Sono stato tassista per 24 anni, prima di diventare Ncc nel 2017. Per questo, ho deciso di non querelarlo: siamo in strada per lavorare, c'è spazio per tutti".