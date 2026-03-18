Condannato a 20 anni Safate Djiram: uccise un vigilantes di un supermercato a Bergamo

La Corte d’Assise ha escluso le aggravanti di premeditazione e futili motivi, e condannato Safate Djiram a 20 anni e due mesi di reclusione, per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilantes di un supermercato di Bergamo.

La vittima, Mamadi Tunkara

È stato condannato a 20 anni e 2 mesi di reclusione il 28enne Safate Djiram che il 3 gennaio 2025 uccise Mamadi Tunkara, vigilante gambiano di un supermercato di Bergamo. La Procura di Bergamo e la pm Silvia Marchina avevano chiesto l'ergastolo per l'imputato. Per la pm Marchina in particolare, il 28enne avrebbe agito in un contesto di gelosia ossessiva e immaginaria e avrebbe premeditato il delitto.

Nella condanna, arrivata oggi – mercoledì 18 marzo – la Corte d'Assise di Bergamo ha escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Verranno inoltre applicati tre anni di libertà vigilata, una volta scontata la pena. Disposti anche un risarcimento provvisionale di 50mila euro e l'espulsione dal territorio italiano al termine della pena.

Secondo l'accusa si era trattato di un delitto premeditato e per futili motivi: Djiram avrebbe acquistato il coltello poche ore prima e agito per gelosia, sospettando una relazione tra la ex fidanzata e la vittima. La pm ha sottolineato anche la violenza dell'azione, con colpi inferti anche quando Tunkara era a terra. La difesa invece, rappresentata dall'avvocata Veronica Foglia, aveva contestato le aggravanti, parlando di gesto d'impeto dopo una lite e chiedendo una pena più lieve.

Il giorno dell'omicidio, Djiram era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre entrava in un negozio, osservare gli scaffali e uscire. Pochi minuti dopo, il 29enne aveva acquistato un coltello e si era diretto al Carrefour di via Tiraboschi per cercare proprio Tunkara, senza successo. Djiram era tornato in zona nel pomeriggio e, poco dopo le 16, ha aggredito il 36enne che stava andando al supermercato per iniziare il suo turno di lavoro.

Per la pm Marchina, l'acquisto dell'arma, i vari passaggi nei pressi del luogo di lavoro della vittima e l'agguato sarebbero le prove di un delitto premeditato. Ma per la legale dell'aggressore invece proprio no, sostenendo che se Djiram avesse pianificato l'omicidio non avrebbe scelto un luogo così affollato e non avrebbe agito in pieno giorno.