Addetto alla sicurezza di un supermercato ucciso a coltellate in centro a Bergamo: il killer è in fuga Un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate in via Tiraboschi a Bergamo, ovvero nel pieno centro della città. La vittima è un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour.

A cura di Giorgia Venturini

Paura in centro a Bergamo. Un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate in via Tiraboschi, ovvero nel pieno centro della città. L'omicidio sarebbe avvenuto verso le 15.20 di oggi quando è scattato l'allarme dei passanti. Dalla prime informazioni la vittima sarebbe un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour. Non è noto chi sia stato il killer. Sulla tracce dell'aggressore ora c'è la polizia: i testimoni hanno riferito che l'aggressore è fuggito via Moroni.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto e in base a quanto spiegato dai testimoni, il vigilantes e aggressore si sono rincorsi per alcuni metri per un motivo ancora da chiarire. Poi la vittima sarebbe stata spinta contro al vetrina di un negozio finendo a terra. L'aggressore al posto di darsi alla fuga lo ha raggiunto e lo ha accoltellato più e più volte poi è corso via.

Stando a quanto riferito da fonti di Fanpage.it, la vittima sarebbe un cittadino del Gambia di 36 anni ed era noto in città per essere il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour. Stava arrivando al supermercato in bicicletta per attaccare il suo turno al lavoro quando l'aggressore, un cittadino straniero sui 45 anni, lo avrebbe spintonato facendo iniziare un diverbio tra di loro.

Articolo in aggiornamento