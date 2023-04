Condannati per catcalling tre militari: hanno molestato una 19enne per strada con commenti sessisti Il tribunale di Milano ha condannato i tre militari che nel marzo del 2021 hanno molestato una ragazza al bar con commenti sgradevoli e avances sessuali.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il Tribunale di Milano ha condannato a un mese di carcere i tre militari (uno di loro intanto si è dimesso) che nel marzo del 2021 avrebbero molestato una ragazza di 19 anni davanti a un bar. Si tratta di uno dei primi processi per catcalling, ossia le molestie per strada perpetuate tramite commenti sgradevoli e avances sessuali. La pena è stata sospesa e il giudice ha disposto anche la non menzione dei condannati, ma la difesa ha comunque deciso di fare ricorso in Appello.

La condanna per catcalling

Quella comminata oggi dal giudice monocratico milanese Luigi Fuga è una delle prime condanne in Italia per questo tipo di reato. A destare ulteriore scalpore è stata l'appartenenza delle tre persone accusate (e oggi condannate) per catcalling alle forze armate.

Tutti e tre gli imputati, infatti, all'epoca dei fatti erano militari dell'Esercito italiano, benché in quel momento non risultassero in servizio. Uno di loro nel corso dei due anni trascorsi dalla denuncia alla sentenza di primo grado si è anche dimesso.

Le molestie alle 19enne

I fatti risalgono, infatti, al mese di marzo del 2021. Una ragazza di 19 anni si è trovata a passare davanti a un bar in zona San Siro a Milano, che i tre militari erano soliti frequentare nei momenti di riposo. Quando i tre hanno visto la giovane studentessa universitaria le hanno rivolto diverse frasi a sfondo sessuale, insulti e altre espressioni sessiste.

Secondo alcune testimonianze, quando è intervenuti in difesa della ragazza la madre con il compagno, uno dei tre le avrebbe perfino detto: "Non fatela più uscire di casa da sola".