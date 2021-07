in foto: Foto di repertorio

Per un pomeriggio intero hanno riempito di apprezzamenti pesanti una ragazza di 20 anni mentre erano seduti a un bar zona San Siro a Milano. Ora due militari dell'esercito rischiano un processo per molestie e minacce. È quanto successo in via Morgantini a Milano a fine marzo: a denunciare i due uomini è stata la famiglia della giovane.

I militari accusati di "catcalling" erano fuori servizio

Stando a una prima ricostruzione dei fatti la 20enne durante il pomeriggio è passata più volte davanti al bar sotto casa dove i due militari, uno di 30 e l'altro di 35 anni, entrambi in libera uscita quel pomeriggio, avrebbero iniziato a fare apprezzamenti pesanti ogni volta che la 20enne passava davanti a loro. Sarebbe accaduto almeno due volte: una quando la 20enne è scesa per portare fuori il cane e una seconda volta quando ha incontrato un'amica. La giovane ha poi raccontato tutto al padre e al fratello che prima sono scesi chiedendo ai due militari di smetterla e poi si sono presentati in commissariato per la denuncia.

I due uomini sono già stati trasferiti

Ora ai due militari è stato consegnato un avviso di chiusura indagini per molestie e minacce. Davanti ai giudici dovranno, dunque, difendersi dall'accusa "catcalling". Intanto i due uomini sono stati già trasferiti in via cautelare in altra sede: hanno chiesto di essere sentiti in Procura per raccontare la loro versione dei fatti. Dovranno anche chiarire perché si trovavano davanti al bar a consumare bevande quando la Lombardia era in zona rossa.