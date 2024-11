video suggerito

Concorsi ASST Santi Paolo e Carlo, bandi online per 36 posti: requisiti e come inviare la domanda L’ASST Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia ha indetto quattro concorsi per l’assunzione di 36 figure tra infermieri, tecnici radiologi, tecnici di laboratorio biomedico e un assistente. La data di scadenza dei concorsi è fissata per il 12 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono online i bandi di concorso dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia per 36 posti disponibili. Si tratta di quattro bandi in cui si cercano 15 tecnici sanitari di radiologia medica, 10 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 10 infermieri e un assistente sanitario. La data di scadenza dei bandi è fissata per il 12 dicembre. Sono concorsi riservati a laureati e prevedono un contratto a tempo indeterminato. La domanda può essere inviata sul Portale dei concorsi della Regione Lombardia e sul portale inPA.

I requisiti necessari e il numero di posti disponibili

Come scritto precedentemente, si cercano quindici tecnici sanitari di radiologia medica, dieci tecnici sanitari di laboratorio biomedico, dieci infermieri e un assistente sanitario. I requisiti per partecipare ai quattro concorsi sono: avere la cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi. Sono infatti equiparati ai cittadini italiani, quelli della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Basta avere anche la cittadinanza di uno dei paesi europei.

Possono partecipare anche coloro che hanno familiari che sono cittadini negli Stati membri dell'Unione Europea o coloro che, pur non avendo la cittadinanza di uno Stato membro, sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Possono partecipare anche i cittadini di Paesi terzi che sono titolari del permesso di soggiorno CE che è riservato a soggiornanti di lungo periodo o a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Un altro requisito che accumuna tutti i bandi è quello secondo cui è necessario avere un'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza con assenza di limitazioni. Ancora: non essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto e non avere procedimenti disciplinati in corso riguardanti casi per i quali, in caso di accertamento della responsabilità del dipendente, sia prevista una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto.

È necessario non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che sono connessi a reati che possano impedire il mantenimento di un impiego nella pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il concorso per gli infermieri, è necessario avere: la laurea di primo livelli in infermieristica o, come si legge nel bando "Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modificazioni" o "Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici". Infine è necessaria l'iscrizione all'ordine professionale.

Per i posti da tecnici sanitari di radiologia medica è necessario avere: "Laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3)" o "Diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del profilo e dell'accesso ai pubblici uffici". Anche in questo caso è necessaria l'iscrizione all'ordine professionale.

Ancora per il ruolo di tecnico sanitario di laboratorio biomedico è necessario avere la laurea "di primo livello in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (L/SNT3)" o "Diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, conseguito ai sensi dell’art.6, comma3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni" o "Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici". Ancora l'iscrizione all'ordine.

Per il ruolo di Assistente Sanitario è essenziale avere la "Laurea di primo livello per Assistente Sanitario (classe delle Lauree L-SNT/4)" o il "Diploma universitario di Assistente Sanitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n.502, e successive modificazioni" o "I diplomi e attesati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici". Infine l'iscrizione all'ordine professionale.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta tramite la procedura telematica che si trova sul sito. La proceduta è attiva dal giorno della pubblicazione del bando e sarà disattivata a mezzanotte del giorno di scadenza. Dopo che ci si è collegati sul sito internet, si dovrà cliccare su "pagina di registrazione" e inserire i dati richiesti. Il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online.

Una volta ricevuta la mail, bisognerà modificare la password provvisoria con una a scelta del candidato e attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. Dopo aver inserito username e password, bisognerà selezionare la voce "selezioni" per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili. Bisognerà poi cliccare sull'icona Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.

Il candidato poi accede alla schermata di inserimento della domanda dove poi deve dichiarare se possiede o meno i requisiti generali e specifici di ammissione. Dopodiché si deve compilare la scheda anagrafica, scansionando il documento di identità. Una volta completata l'Anagrafica, si potranno compilare le altre pagine. Bisognerà anche versare venti euro come quota di partecipazione alle spese concorsuali. La ricevuta del versamento dovrà poi essere tra i documenti da allegare online.

Oltre questo documento va allegato il documento di identità valido, per i cittadini non italiani e non comunitari vanno allegati i documenti che permettono di partecipare al concorso, il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valito per l'ammissione, la domanda prodotta tramite il portale che deve essere firmata. Ci sono poi ulteriori documenti da allegare, pena la mancata valutazione e decadenza dei benifici.

Questi sono: il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero, la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; e la certificazione riguardante la riserva dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art.20 del D.L.66/2010.

Una volta compilate tutte le sezioni, si può cliccare su conferma e invio e stampare la domanda. In caso di conferma, la domanda non potrà essere più modificare. Dopo averla firmata, dovrà essere caricata e allegata. Dopo aver concluso questa operazione, si potrà inviare l'iscrizione. Il candidato riceverà poi una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Le prove da sostenere saranno:

una prova scritta punti 30,00

una prova pratica punti 20,00

una prova orale punti 20,00

La prova scritta verterà su argomenti specifici che riguardano il profilo a concorso. La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di una serie di domande. Durante la prova pratica, verrà richiesto di eseguire tecniche specifiche o di atti che sono connessi al profilo richiesto. La prova orale invece verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso e comprenderà oltre a elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Per superare la prova pratica e orale è necessario avere almeno conseguito un punteggio di 14 su venti. Per la prova scritta bisognerà ottenere almeno 21 su 30. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. A parità di punti, verrà preferito il candidato più giovane d'età.