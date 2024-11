video suggerito

Concorsi ASST Lariana 2024 per infermieri a Como e Garda, bando online: requisiti e come inviare la domanda Nei giorni scorsi sono stati pubblicati online i bandi dell’Asst Lariana 2024 per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 infermieri a Como e 110 infermieri a Garda. I bandi sono riservati esclusivamente a chi è in possesso di un titolo di laurea in infermieristica. Gli interessati potranno iscriversi fino alle 23.59 del 24 novembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Proseguono le assunzioni a tempo indeterminato di infermieri in Lombardia. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 2 bandi dell'Asst Lariana 2024. Più nel dettaglio: il bando di Concorso Asst Garda consentirà il reclutamento di 110 infermieri a tempo indeterminato, mentre con il bando di Concorso Asst Como saranno reclutati 100 infermieri a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 24 novembre, tramite la procedura telematica attivata sul portale di reclutamento dell'Asst Lariana.

I requisiti fondamentali per poter partecipare ai concorsi sono: essere in possesso della laurea di primo livello in Infermieristica, essere iscritti all'albo professionale, non essere stati licenziati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere esclusi dall’elettorato attivo.

I requisiti necessari e il numero di posti disponibili

Il bando di Concorso Asst Como permetterà il reclutamento su base provinciale di 100 infermieri che saranno assunti a tempo indeterminato. Una parte dei posti (30) sono riservati ai volontari delle forze armate. È prevista anche una riserva in favore degli appartenenti alle categorie protette.

Il bando di Concorso Asst Garda permetterà il reclutamento, in provincia di Brescia, di 110 nuovi infermieri che saranno assunti a tempo indeterminato.

I volontari delle forze armate potranno beneficiare di 15 posti che saranno loro riservati in via esclusiva. È inoltre prevista una riserva per le categorie protette ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una per i dipendenti già in servizio a tempo indeterminato che possano beneficiare della progressione di carriera.

I requisiti per poter partecipare a entrambi i concorsi sono:

Essere in possesso della cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione Europea, oppure essere in possesso del permesso di soggiorno

Godere di idoneità fisica all’impiego

Non essere esclusi dall’elettorato attivo

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione

Essere in possesso della Laurea in Infermieristica (Classe L-SNT/01) o titoli di studio conseguiti in base a ordinamenti precedenti o considerati equipollenti.

Essere iscritti all’albo professionale.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Le procedure informatiche per la presentazione delle domande sono attive dal giorno di pubblicazione del bando sul portale di reclutamento dell’ASST Lariana e verranno automaticamente disattivate alle ore 23.59 del giorno di scadenza, che per entrambi i concorsi è previsto il 24 novembre 2024. L’iscrizione andrà fatta esclusivamente per via telematica con indirizzo email personale (non PEC)

La registrazione al sito richiede l’accesso tramite SPID. Per la partecipazione a entrambi i concorsi è richiesto il pagamento di una tassa del valore di 10,33 euro da effettuarsi tramite PAgoPA. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato attraverso un versamento diretto presso gli Uffici cassa dell’Azienda.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Per il Concorso Asst Como, la commissione esaminatrice dispone di un totale di 100 punti, di cui 70 possono essere assegnati per le prove d’esame e 30 per la valutazione dei titoli. La ripartizione dei punti per i titoli è la seguente:

Titoli di carriera: fino a 15 punti

Titoli accademici e di studio: fino a 2 punti

Pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti

Curriculum formativo e professionale: fino a 10 punti

La prova scritta, per cui sono assegnati fino a 30 punti, consiste in un tema o in una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla. Il punteggio minimo per superarla è di 21/30.

La prova pratica, con un massimo di 20 punti, richiederà ai candidati l’esecuzione di tecniche infermieristiche specifiche al ruolo da ricoprire. Questa prova è ideata per testare le competenze tecniche e la capacità del candidato in ambito clinico.

Infine, la prova orale, per cui potranno essere assegnati altri 20 punti, comprende domande sugli argomenti della prova scritta, insieme a nozioni di informatica di base e una verifica della conoscenza della lingua inglese. Sia la prova pratica che la prova orale si intenderanno superate con un punteggio di almeno 14/20.

Il calendario stabilisce che la prove scritta e la prova pratica si terranno il 29 novembre 2024 in una sede ancora da definire, mentre la prova orale è prevista a partire dal 16 dicembre 2024, presso la sede ASST Lariana di San Fermo della Battaglia (CO)

Anche per il Concorso Asst Garda la commissione esaminatrice dispone di un totale di 100 punti suddivisi come nel Concorso Asst Como. Tuttavia nel caso in cui dovessero esserci numerose richieste, potrebbe essere inserita una prova preselettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla di cultura generale, di lingua italiana e sulle materie d’esame.

La valutazione dei titoli in questo concorso è così suddivisa:

pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti

curriculum formativo e professionale: fino a 7 punti

titoli di carriera: fino a 15 punti

titoli accademici e di studio: fino a 5 punti

Le materie d'esame che dovranno essere approfondite per la preparazione ai concorsi sono le seguenti: Scienze infermieristiche generali, Elementi di anatomia e fisiologia, Elementi di farmacologia, Elementi di microbiologia, Elementi di igiene, Elementi di diritto, legislazione sanitaria e infermieristica e Modelli organizzativi e assistenziali.

Le graduatorie finali saranno invece pubblicate sul sito internet di Asst Como e Asst Garda e sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.