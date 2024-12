video suggerito

Concorso ASST Fatebenefratelli Sacco 2024, bandi online per 72 posti: requisiti e come inviare la domanda

Sono online i bandi di concorso dell'Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco per l’assunzione a Milano di 72 unità: si tratta di 15 posti a tempo pieno e indeterminato per il ruolo di tecnico sanitario di radiologia medica, 20 posti per infermiere pediatrico, 30 posti per infermiere e 7 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico. I bandi scadranno il 16 dicembre. È possibile inviare la domanda per la candidatura sulla pagina dei concorsi sul sito ufficiale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco o sul portale inPA.

I requisiti e il numero di posti disponibili

In totale sono 72 i posti disponibili. Sono ripartiti tra:

15 posti a tempo pieno e indeterminato per il ruolo di tecnico sanitario di radiologia medica

20 posti a tempo pieno e indeterminato per il ruolo di infermiere pediatrico

30 posti a tempo pieno e indeterminato per il ruolo di infermiere

7 posti a tempo pieno e indeterminato per il ruolo di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Per poter essere ammessi è necessario avere la cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. L'accesso è esteso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e in possesso dei requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani, un'adeguata conoscenza dela lingua italiana. Possono essere ammessi anche coloro che hanno un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che abbiano lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

È necessario poi avere una "incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica". In particolare è richiesta una idoneità incondizionata rispetto alle mansioni che si svolgeranno con lavoro su turni di pronta disponibilità nelle 24 ore. L'accertamento dell'idoneità fisica sarà effettuata dall'Asst prima dell'immissione in servizio. Sarà necessario inoltre godere dei diritti civili e politici.

Per i posti di tecnico radiologo, sarà inoltre fondamentale possedere un diploma di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (L/SNT/3 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche) o di un diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni o ancora diplomi e attestati che siano riconosciuti come equipollenti al diploma universitario. I titoli conseguiti all'estero saranno considerati utili purché siano riconosciuti equipollenti a uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti. Dovranno però essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza.

Per i posti da infermiere pediatrico è necessario aver conseguito una laurea in Infermieristica Pediatrica (Classe SNT/01 delle Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) o un Diploma universitario di Infermiere Pediatrico conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo . 30.12.1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni o diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario.

Per i posti da infermiere è necessario aver conseguito una laurea in infermieristica o un diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 numero 502 e successive modifiche e integrazioni o Diplomi e Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario.

Per il concorso di tecnico di laboratorio biomedico è necessario avere la laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT/3 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche) o il Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico o Diplomi e Attestati riconosciuti equipollenti al diploma universitario.

Infine sarà necessario essere iscritti all'albo professionale. L'iscrizione all'albo di uno dei paesi dell'Unione Europea o Paese non comunitario permette la partecipazione al concorso, ma è necessario iscriversi all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda di ammissione dovrà essere presentata con procedura telematica entro il termine di scadenza e intestata al Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco – Via G. B. Grassi n. 74 – 20157 Milano. È inoltre richiesto il pagamento di 15 euro come contributo di partecipazione alle spese che va effettuato tramite il sistema pagoPA.

Basterà andare sulla pagina di compilazione online della domanda di iscrizione e selezionare la voce "pagamento contributo". Bisognerà poi selezionare il tasto "Crea l'avviso di pagamento". In questo modo sarà creato un avviso di pagamento scaricabile e verrà assegnato un codice. Basterà poi seguire le istruzioni riportate per pagare il contributo tramite il sito di pagamenti in Lombardia o gli altri canali previsti da pagoPA.

Una volta effettuato il pagamento, si potrà tornare alla sezione "Pagamento contributo" e cliccare il tasto "Aggiorna esito pagamento". Se il pagamento risulterà correttamente effettuato, si potrà scaricare la ricevuta. Completate tutte le procedure, si potrà spuntare la casella "Ho effettuato il pagamento" e continuare con l'iscrizione. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta tramite procedura telematica che è presente nel sito. La procedura sarà disattivata alle 16 del giorno di scadenza.

Per poter procedere alla compilazione della domanda, il candidato dovrà accedere alla piattaforma tramite Spid e registrarsi. Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato i dati anagrafici richiesti nella scheda utente, bisognerà selezionare la voce di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. Sarà quindi necessario cliccare sull'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. Il candidato dovrà poi dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.

Dopo aver compilato la scheda anagrafica, bisognerà allegare la scansione del documento di identità. Poi bisognerà compilare le altre pagine di cui si compone il formato. Al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, sarà necessario effettuare la scansione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I documenti dovranno essere allegati in formato Pdf.

I documenti da allegare sono: la domanda compilata online stampata e firmata dal candidato, copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente avviso. Per i candidati aventi titolo, bisognerà allegare i documenti: la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausilio e/o tempi aggiuntivi, la certificazione medica comprovante la disabilità uguale o superiore all'80 per cento.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, basterà cliccare su conferma e invio. Una volta poi stampata e firmata la domanda, bisognerà allegarla e cliccare sul bottone "Invia l'iscrizione". Il candidato poi riceverà una mail di conferma iscrizione con allegato la copia del documento di identità e della domanda firmata.

Quali sono le prove da superare

Per il bando di concorso di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ci sarà una prova scritta, che potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e sulle specifiche attività del profilo a concorso e in particolare sulle materie: legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN, legislazione e organizzazione della professione a concorso, norme in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di privacy, etica e deontologia professionale.

Ci saranno poi tecniche di analisi nell’ambito di: biochimica e protidologia, ematologia e coagulazione, biologia molecolare, sierologia e virologia, autoimmunità, microbiologia, immunoematologia e trasfusionale e istologia e anatomia patologica.

Ci sarà poi una prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta. Inoltre, durante la prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. Sarà inoltre verificata la conoscenza della normativa anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame cono complessivamente di 100: trenta punti per i titoli e settanta punti per le prove d'esame (40 punti per la prova scritta e 30 punti per la prova orale). Per la prova scritta bisognerà raggiungere almeno 28 punti su 40. Per la prova orale almeno 21 punti su 30.

Per il concorso per i osti da infermieri ci sarà una prova scritta che potrebbe consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica e verterà sulle seguenti materie: legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN, legislazione e organizzazione della professione infermieristica clinica generale e specialistica, norme in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di anticorruzione e privacy, etica e deontologia professionale, metodi e strumenti della Disciplina Infermieristica, tecniche infermieristiche, aspetti organizzativi e relazionali della Disciplina Infermieristica, controllo delle infezioni ospedaliere e regole di igiene.

La prova orale verterà sull’approfondimento delle materie presenti nelle prove scritte, sulla conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e verifica della conoscenza della lingua inglese. Sarà verificata anche la conoscenza della normativa anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

La prova scritta varrà 40 punti, quella orale 30 punti e poi ci saranno altri trenta punti per i titoli.

Per il concorso per il ruolo di infermiere pediatrico ci sarà una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consisterà nella soluzione di alcuni quesiti e potrebbe vertere sulle materie: legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN, legislazione e organizzazione della professione infermieristica clinica generale e specialistica, norme in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di anticorruzione e privacy, etica e deontologia professionale, metodi e strumenti della Disciplina Infermieristica Pediatrica, tecniche infermieristiche pediatriche, aspetti organizzativi e relazionali della Disciplina Infermieristica e controllo delle infezioni ospedaliere e regole di igiene.

Durante la prova orale, oltre ad approfondire le materie previste nella prova scritta, sarà accertata anche la conoscenza dell'uso dell'apparecchiatura e delle applicazioni informatica oltre la conoscenza della lingua inglese. Anche qui sarà verificata la conoscenza della normativa anticorruzione. La prova orale varrà 30 punti, la prova scritta 40 punti e poi ci saranno altri 30 punti per i titoli.

Infine per quanto riguarda il concorso per tecnico sanitario di radiologia medica ci sarà una prova scritta che consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e sulle seguenti materie: legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN, legislazione e organizzazione della professione a concorso; norme in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di privacy, etica e deontologia professionale, elementi di fisica delle radiazioni, anatomia radiologica, tecniche di radiologia tradizionale, tecniche di Tomografia Computerizzata, tecniche di Risonanza magnetica, tecniche di Senologia e tecniche di radiologia interventistica.

Nella prova orale, oltre ad approfondire le materie della prova scritta, verrà verificata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre che della lingua inglese. Sarà inoltre verificata la conoscenza della normativa anticorruzione. Per i titoli c'è un massimo di trenta punti, la prova orale varrà trenta punti e quella scritta ne varrà altri quaranta.