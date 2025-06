video suggerito

La storia di Claudio, tecnico radiologo a Milano: “Turni massacranti, 1.400 euro al mese non bastano per vivere qui” Allo sciopero indetto per la giornata di oggi, venerdì 20 giugno, hanno aderito anche i tecnici radiologi. Uno di loro ha raccontato a Fanpage.it le condizioni di lavoro della categoria, tra turni massacranti, fatica crescente e difficoltà di arrivare a fine mese con 1.400 euro di stipendio mentre a Milano cresce il costo della vita. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Per la giornata di oggi, venerdì 20 giugno, alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici e privati. Alla protesta hanno aderito anche alcuni comparti del personale sanitario, tra cui i tecnici radiologi. Le motivazioni per le quali questa categoria ha deciso di scioperare sono state riassunte in una lettera mandata a Fanpage.it da Claudio, nome fittizio per un tecnico radiologo che lavora a Milano e ha chiesto di rimanere anonimo:

"Siamo quelli che ti fanno le radiografie quando hai male. Quelli che ti accompagnano a fare una Tac quando stai cercando una risposta. Siamo quelli bardati con camici pesanti in sala angiografica, restando ore in piedi accanto ai medici, nel silenzio teso di una procedura delicata. Ti teniamo per mano ogni giorno durante le lunghe settimane di radioterapia, piangiamo e gioiamo con te. Comunque vada, siamo lì. Sempre. Anche se non si parla mai di noi.

Lavoriamo ogni giorno in un ospedale pubblico di Milano, in silenzio, senza riflettori. E da troppo tempo, anche senza voce. In questi anni abbiamo vissuto turni massacranti, carichi crescenti, stipendi che non crescono e riconoscimenti che evaporano. Durante la pandemia ci chiamavano ‘eroi'. Oggi siamo diventati invisibili.

Mentre il costo della vita a Milano cresce vertiginosamente, il nostro stipendio netto da professionisti laureati resta spesso inferiore a 1.400 euro al mese. A questo si aggiunge l’eliminazione progressiva delle ore straordinarie per l’abbattimento delle liste di attesa, che erano l’unico modo per portare a casa qualche soldo in più a fine mese.

Nel frattempo, la direzione sanitaria continua ad aumentare i carichi di lavoro. Meno personale, più prestazioni. Come se fossimo numeri, e non persone. Come se la qualità dell’assistenza non contasse. Come se la nostra salute fisica e mentale fosse sacrificabile. Il nuovo contratto collettivo, presentato come una conquista, è nei fatti una presa in giro: qualche euro in più sulla carta, nessun reale miglioramento delle condizioni. Una mancia che mortifica il nostro ruolo e ignora le nostre competenze.

Sempre più colleghi lasciano la sanità pubblica per il privato, perché non si può vivere di sola vocazione. E ogni addio è una perdita per tutti: per i pazienti, per la collettività, per il diritto alla salute universale. Siamo stanchi: siamo professionisti laureati, formati, aggiornati. Chiediamo un contratto dignitoso per tutti i professionisti sanitari ed investimenti reali nella sanità pubblica, non solo slogan".