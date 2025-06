Perché gli infermieri delle automediche in Lombardia sono in stato di agitazione e cos’è successo in consiglio regionale “Il personale sanitario delle automediche in Lombardia vive in stato di agitazione. Chiediamo l’adeguamento a 60 euro l’ora per il personale di autoinfermieristica e più 55 euro l’ora per gli infermieri presenti sulle automediche”, ha spiegato il Consigliere Regionale Paladini (Patto Civico). La risposta dell’Assessore al Welfare Guido Bertolaso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Da tempo il personale sanitario delle automediche in Lombardia vive in stato di agitazione, causa le condizioni economiche legate allo straordinario, profondamente disincentivante in rapporto dei 50 euro all'ora del personale intraospedaliero". A parlare è Luca Paladini, Consigliere Regionale della Lombardia (Patto Civico), che questa mattina, martedì 10 giugno, ha chiesto all'Assessore al Welfare per la Regione Lombardia, Guido Bertolaso, di fare chiarezza sull'adeguamento degli stipendi del personale sanitario sulle automediche.

Perché "c'è uno stato di agitazione da parte di questo personale che ha mostrato che la situazione non può andare avanti in questo modo", ha detto Paladini a Bertolaso. "Il sindacato ha chiesto un adeguamento della condizione economica degli infermieri, più di 60 euro all'ora per personale di autoinfermieristica (contro i 35 attuali) e più 55 euro all'ora per gli infermieri presenti sulle automediche (contro i 30 attuali). Speriamo che durante il prossimo incontro del 17 giugno si arrivi a una risoluzione positiva della situazione con l'adeguamento di cui ho appena fatto descrizione cosicché le loro condizioni di lavoro mutino in rapporto a quello che è oggi uno straordinario che non è compensato come ai colleghi che invece operano in ambito ospedaliero".

A queste parole l'Assessore Bertolaso ha risposto che "a quelle che sono le interlocuzioni che abbiamo portato avanti, credo che la riunione di fine giugno sarà sicuramente risolutiva e decisamente positiva per le aspettative di tutti i nostri addetti ai lavori di Areu".

Parole che hanno fatto ben sperare il consigliere di Patto Civico che ha concluso così il suo intervento: "Se lei mi dice che verranno soddisfatte le richieste, la prendo come una promessa che il 17 si concluderà questa avvertenza che ha provocato mesi di sofferenza al servizio e mesi di difficoltà per il personale nella gestione del servizio stesso a cui è stato chiamato a operare. Così finalmente si sanerà una situazione di assoluta disuguaglianza che ha messo gli infermieri impegnati sulle strade della Lombardia in una condizione di profonda difficoltà".