Con una lenza ruba i soldi dalla cassetta delle offerte in chiesa: arrestato A Milano un uomo è stato arrestato perché con una lenza avrebbe rubato denaro dalla cassetta delle offerte di una chiesa.

Un uomo è stato arrestato dopo che aveva rubato denaro in una chiesa a Milano: stando a quanto ricostruito dagli investigatori, per farlo avrebbe creato un sistema molto semplice. Avrebbe infatti utilizzato un filo di cotone con all'estremità del nastro biadesivo: una specie di lenza che, in questo modo, gli consentiva di prelevare monete e banconote dalla cassetta delle offerte.

A subire il furto è la chiesa di San Michele Arcangelo che si trova in viale Monza e precisamente in zona Precotto.

L'allarme è stato lanciato da alcuni parrocchiani

Il responsabile sarebbe un uomo di 52 anni che ha alcuni precedenti penali e, per questo motivo, gli investigatori lo hanno arrestato con l'accusa di furto pluriaggravato. A notare che stava armeggiando vicino alla cassetta, sono stati alcuni parrocchiani che hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Quando i poliziotti lo hanno trovato, lo hanno immediatamente perquisito.

L'uomo aveva addosso cinquanta euro

Lo hanno trovato con addosso circa cinquanta euro. E probabilmente frutto anche di altri furti commessi in altre chiese. Il sacerdote don Ambrogio Pigliafreddi ha raccontato al quotidiano La Repubblica: "Quando sono arrivato in chiesa per le funzioni del Venerdì Santo, non c'era più traccia dell'accaduto. L'uomo era evidentemente già stato portato via dalle forze dell'ordine. I parrocchiani mi hanno poi raccontato quello che era successo".

Il prete – che ha perdonato il responsabile di quanto commesso – ha poi spiegato che spesso capitano situazioni simili: quando vengono prelevate le offerte, molte volte qualcuno ha scassinato la cassetta.