Commessa di 23 anni molestata da un uomo e perseguitata: arrestato Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato perché accusato di aver molestato una commessa di un negozio in via Torino a Milano: le avrebbe palpato il fondoschiena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 23 anni, che lavora come commessa, è stata molestata sessualmente da un 28enne. La giovane è dipendente di un negozio di telefonia che si trova in via Torino, centro di Milano. L'episodio risale al 25 gennaio scorso. L'uomo è entrato all'interno del locale e ha finto di chiedere informazioni. Avrebbe poi avanzato proposte sessuali. La giovane lo avrebbe invitato a uscire.

L'uomo le avrebbe palpato il fondoschiena

In quel momento, lui le ha palpato il fondoschiena. È riuscita a chiedere aiuto al custode del palazzo che ha immediatamente lanciato l'allarme: il ragazzo si è così allontanato. La commessa si è presentata negli uffici della Questura e ha sporto denuncia. Nei tre giorni successivi, ha iniziato a perseguitarla: si sarebbe appostato di fronte al negozio. Il 31 gennaio gli agenti del commissariato Centro di Milano si sono presentati sul luogo per raccogliere una seconda testimonianza della vittima. Lo hanno così fermato e arrestato.

Per il 28enne è stato disposto il divieto di dimora

È stato arrestato con l'accusa di atti persecutori ed è stato denunciato per violenza sessuale. Dagli accertamenti svolti dagli inquirenti è emerso che il 28enne ed è di origine statunitense e che viveva in affitto in una camera in zona Porta Ticinese. In questi giorni, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Milano.