Molesta sessualmente una donna in stazione e picchia gli agenti: lo blocca un poliziotto fuori servizio Un uomo di 28 anni è stato arrestato per aver molestato sessualmente una donna mentre si trovava in stazione di Monza nella sera di ieri venerdì 23 febbraio. Una volta raggiunto da alcuni agenti della polizia locale ha aggredito anche loro.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo di 28 anni è finito in manette per molestie sessuali nei confronti di una donna e resistenza a pubblico ufficiale. Stando alle prime informazioni, il 28enne, egiziano senza fissa dimora, aveva seguito la sua vittima mentre era scesa dal treno in stazione a Monza. La donna ha spiegato di essere stata sorpresa alle spalle, palpeggiata dall'uomo e aggredita sessualmente sulla scale della stazione. Tutto è accaduto nella serata di ieri venerdì 13 febbraio.

Quando la vittima è riuscita a scappare si è immediatamente rivolta a due agenti della polizia locale di Monza che si trovavano a poca distanza. Questi si sono subito messi alla ricerca del 28enne, trovato poco dopo: questo appena ha visto i due poliziotti ha reagito tirando loro calci e pugni, facendo cadere a terra uno degli agenti. In aiuto dei colleghi è arrivato un terzo poliziotto che, libero dal servizio, stava tornando a casa alla fine del turno: proprio questo è riuscito a bloccarlo e ha fermare il 28enne. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere, mentre l'agente ferito è stato trasportato in ospedale dal cui è uscito poco dopo con una prognosi di 7 giorni.

Ora la polizia ha avviato le indagini per capire nel dettaglio quanto accaduto alla ragazza. Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso: resta ancora da chiarire se l'uomo era stato già responsabile di simili gesti. Ora dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.