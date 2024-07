video suggerito

Ruba bottiglie di olio e superalcolici, ma un poliziotto lo scopre mentre fa la spesa: arrestato 25enne Un agente della Questura di Monza fuori servizio mentre faceva la spesa si è accorto che un giovane stava rubando olio e superalcolici. Il poliziotto ha avvisato la centrale che ha inviato sul posto le Volanti per arrestare il 25enne.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 25enne è stato arrestato a Monza perché sorpreso a rubare bottiglie di olio e superalcolici in un supermercato del quartiere Cazzaniga. Ad accorgersi del furto è stato un poliziotto della Questura fuori servizio che stava facendo spesa nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio. L'agente avrebbe provato a fermarlo dopo che aveva superato le porte automatiche, ma per bloccare il 25enne si è rivelato necessario l'intervento di due equipaggi delle Volanti. Il giovane era già obbligato a presentarsi alla polizia giudiziaria visti i suoi precedenti per fatti analoghi e ora è stato condannato a 3 mesi di reclusione con l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.

Il furto di olio e superalcolici

Il tentativo di furto è andato in scena qualche minuto prima delle 19:30 dello scorso 1 luglio nel supermercato Carrefour di via Boito a Monza. Un agente della polizia di Stato fuori servizio stava facendo la spesa quando ha notato un ragazzo vestito completamente di nero e con in testa un cappello da baseball che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. Il poliziotto lo avrebbe poi visto infilare in una busta nera bottiglie di superalcolici e anche di olio.

Sempre tenuto sotto osservazione a distanza dall'agente della Questura, il giovane si sarebbe avvicinato alle casse e avrebbe aspettato che un cliente entrasse per far aprire le porte automatiche: a quel punto, è uscito facendo scattare l'allarme antitaccheggio. Quando si è accorto che il poliziotto lo stava inseguendo, dopo essersi qualificato come tale, il giovane avrebbe accelerato il passo continuando a scappare lungo via Boito.

L'intervento delle Volanti e l'arresto del 25enne

A quel punto, il poliziotto ha contattato la centrale operativa della Questura che ha inviato sul posto due equipaggi delle Volanti. Poco dopo, il fuggitivo è stato bloccato e arrestato. Stando a quanto emerso nel corso degli accertamenti, si è scoperto che il 25enne, italiano e senza fissa dimora, doveva già presentarsi alla polizia giudiziaria per episodi analoghi a questo.

Tuttavia, il 25enne avrebbe commesso diversi furti anche mentre era sottoposto alla misura cautelare. Il giovane è stato, quindi, sottoposto a giudizio direttissimo che ha convalidato l'arresto e condannato a 3 mesi di reclusione con divieto di dimora in Lombardia.