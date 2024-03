Viene a Milano per la festa della donna e viene molestata nella metro di piazza Duomo: arrestato un uomo Una ragazza di 20 è stata molestata in piazza Duomo a Milano: era arrivata da Lodi per festeggiare la Giornata internazionale della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di ieri, venerdì 8 marzo, una ragazza di 20 anni è venuta da Lodi a Milano per partecipare ai festeggiamenti previsti per la Giornata internazionale della donna, ma arrivata in piazza Duomo è stata molestata da un uomo nella stazione della metropolitana. Un 25enne l'ha infatti inseguita e poi ha tentato di approcciarla, lei si è messa subito a gridare e fortunatamente sono subito intervenuti alcuni poliziotti della Questura di Milano impegnati nel controllo del territorio.

Tutto è avvenuto nel corso del pomeriggio e nella centralissima piazza Duomo. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo per prevenire furti ai danni di turisti in città, hanno notato un ragazzo di 25 anni, di origine marocchina e risultato poi essere senza fissa dimora, che guardava in modo insistente le tante donne, sia sole, sia in gruppo, che nella giornata di ieri passeggiavano per il centro. Molte di loro probabilmente erano dirette alla manifestazione di organizzata da Non una di meno.

I poliziotti si sono quindi insospettiti del suo comportamento e hanno iniziato a tenerlo d'occhio e hanno visto che il 25enne ha prima approcciato due ragazze che, infastidite, si sono allontanate. Gli agenti hanno continuato a pedinarlo anche quando il malintenzionato ha iniziato a seguire una comitiva di sette persone tra ragazzi e ragazze che stavano scendendo le scale per prendere la metropolitana.

Lì l'uomo ha quindi molestato la ragazza, che si è subito messa a urlare. I poliziotti, che lo seguivano a poca distanza, sono subito intervenuti arrestando l'uomo in flagranza di reato. Ora dovrà rispondere davanti ai giudici di violenza sessuale.